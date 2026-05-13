Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में गर्मी का कहर, बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री के पार; मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: FIle Image)

जयपुर, 13 मई: राजस्थान (Rajasthan) में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग (Meteorological Department) ने बुधवार को राज्य के तीन जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' (Red Alert) जारी किया है, जहां अत्यधिक लू (Heatwave) की स्थिति रहने की संभावना है. मंगलवार को बाड़मेर (Barmer) 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दस वर्षों में 12 मई से पहले बाड़मेर में तापमान कभी भी 48 डिग्री के पार नहीं गया था. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 13, 2026: उत्तर भारत में गर्मी का कहर, राजस्थान में 'सीवियर हीटवेव' का अलर्ट; दिल्ली और शिमला में हल्की बारिश के आसार

विभिन्न जिलों में तापमान की स्थिति

राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में सूरज की तपिश सबसे अधिक महसूस की जा रही है. मंगलवार को फलौदी में 46.4 डिग्री, जैसलमेर में 45.8 डिग्री और बीकानेर में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, चूरू और पिलानी जैसे जिलों में भी पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा. अधिकारियों के मुताबिक, राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है.

राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि जयपुर में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान था, लेकिन दिन भर साफ आसमान और गर्म हवाओं का दौर जारी रहा.

पश्चिमी विक्षोभ: कहीं राहत, कहीं आफत

एक ओर जहां राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर 'वेस्टर्न डिस्टरबेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण कुछ जिलों में मौसम बदला है. मंगलवार शाम को अलवर और भरतपुर में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़े. झुंझुनू के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की खबरें मिली हैं, जबकि धौलपुर में तेज हवाओं और धूल भरी आंधी से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पांच जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जताई है.

सावधानी और बचाव के निर्देश

भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. लोगों को दोपहर के समय सीधे धूप के संपर्क में आने से बचने और शरीर में पानी की कमी न होने देने (हाइड्रेटेड रहने) की सलाह दी गई है.

आने वाले दो दिनों के लिए मौसम केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए छह से अधिक जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' और करीब दस जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.