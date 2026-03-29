Weather Forecast Today: IMD का अलर्ट, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश-बर्फबारी की संभावना, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast Today, March 29: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 29 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मौसम बदलने की भविष्यवाणी की है. एक सक्रिय 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) के प्रभाव के कारण दिल्ली-NCR सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 मार्च को यह मौसमी बदलाव अपने चरम पर रहेगा.

दिल्ली में बूंदाबांदी-पहाड़ों पर बर्फबारी

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (NCR) में आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है. शिमला में आज तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में बारिश का अनुमान, दिल्ली-NCR में छाए रहेंगे बादल; जानें Mumbai समेत अन्य प्रदेशों में आज कैसा रहेगा मौसम

पूर्वी-पूर्वोत्तर भारत: कोलकाता में बारिश के आसार

पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में आज मौसम थोड़ा ठंडा रह सकता है. अनुमान के मुताबिक, कोलकाता में 0.2 से 6 मिमी तक बारिश हो सकती है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय और नागालैंड) में भी सप्ताह के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

दक्षिण भारत- गर्मी के बीच हल्की राहत

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी इस सप्ताह छिटपुट बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में आज मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हैदराबाद में भी शनिवार और रविवार को बारिश की कम संभावना जताई गई है, लेकिन शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं.

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (29 मार्च)

शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान मौसम का हाल दिल्ली 20°C 34°C बादल और हल्की बारिश मुंबई 27°C 31°C उमस और आंशिक बादल कोलकाता 26°C 34°C गरज के साथ बारिश बेंगलुरु 21°C 33°C शुष्क और साफ मौसम चेन्नई 27°C 36°C गर्म और उमस भरा शिमला 8°C 16°C बारिश और ठंडा मौसम

आईएमडी का अलर्ट

आईएमडी ने बताया है कि मार्च के महीने में हो रही यह बेमौसम बारिश पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण है. इसका सबसे ज्यादा असर 30 मार्च को कश्मीर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी संभावना है.