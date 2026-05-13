Adarsh Sharma Lala Video: झांसी BJP नेता आदर्श शर्मा लाला का वीडियो वायरल, नेता ने आरोपों को नकारा; वीडियो को बताया 'AI-जेनरेटेड'

झांसी BJP नेता आदर्श शर्मा लाला का वीडियो वायरल (Photo Credits: X)

झांसी, 13 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के झांसी (Jhansi) में एक कथित वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) में कथित तौर पर बीजेपी नेता आदर्श शर्मा लाला (BJP leader Adarsh Sharma Lala) को एक आपत्तिजनक डांस सीक्वेंस (Objectionable Dance Sequence) में दिखाया गया है. इस क्लिप के सामने आने के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, वहीं भाजपा नेता ने इसे पूरी तरह से निराधार बताते हुए डिजिटल हेरफेर का मामला बताया है. यह भी पढ़ें: ‘जेब में प्याज रखिए, गर्मी गायब’: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 'देसी जुगाड़' सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

यह बिना तारीख वाला वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रसारित हो रहा है. वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भाजपा नेता जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसे कई यूजर्स ने 'अनुचित' व्यवहार करार दिया है. हालांकि, इस फुटेज की प्रमाणिकता की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. जैसे-जैसे वीडियो को लोकप्रियता मिली, इसे कई बार रीपोस्ट किया गया, जिससे झांसी की स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है.

आदर्श शर्मा लाला वीडियो:

आदर्श शर्मा लाला ने आरोपों को नकारा

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आदर्श शर्मा लाला ने स्पष्ट किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि इस क्लिप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का उपयोग करके तैयार किया गया है और यह उनकी छवि को धूमिल करने का एक सोची-समझी साजिश है.

उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस तरह के फर्जी वीडियो पर विश्वास न करें और न ही इसे आगे साझा करें. उनके अनुसार, सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए आजकल तकनीक का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है.

कानूनी कार्रवाई की मांग

यद्यपि भाजपा नेता ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन उनके समर्थकों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. यह घटना एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दुरुपयोग और डीपफेक तकनीक से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करती है.