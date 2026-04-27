‘जेब में प्याज रखिए, गर्मी गायब’: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 'देसी जुगाड़' सोशल मीडिया पर वायरल

ज्योतिरादित्य सिंधिया का देसी 'प्याज जुगाड़' (Photo Credits: Instagram\@anitrending)

शिवपुरी, 27 अप्रैल: देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है, ऐसे में भीषण गर्मी (Scorching Heat) और लू (Heatstroke) से बचने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं. इस बीच, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) का एक वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. शिवपुरी (Shivpuri) में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए अपना 'देसी जुगाड़' (Improvised Solution) साझा किया. उन्होंने बताया कि वह लू से बचने के लिए अपनी जेब में हमेशा एक प्याज (Onion) रखते हैं. यह भी पढ़ें: Mann Ki Baat: मन की बात में PM मोदी की अपील, नागरिकों से ‘डिजिटल जनगणना 2027’ में भाग लेने का आग्रह, बताया कैसे खुद दर्ज कर सकते हैं डेटा

'एसी नहीं, प्याज है मेरा सहारा'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि वह कृत्रिम वातावरण या एयर कंडीशनिंग (AC) का सहारा लेने के बजाय पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं। सिंधिया ने कहा, 'मैं अपनी कार में एसी का उपयोग नहीं करता और न ही वातानुकूलित वातावरण में रहता हूं. मैं बस अपनी जेब में एक प्याज रखता हूं और सब कुछ ठीक रहता है.' अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने मंच पर अपनी जेब से एक प्याज निकालकर भी दिखाया.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

सिंधिया का यह "प्याज जुगाड़" वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नेटिजन्स इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जहां कुछ लोग इस दावे का मजाक उड़ा रहे हैं और इसे 'अजीब' बता रहे हैं, वहीं कई अन्य उपयोगकर्ताओं ने इसका समर्थन किया है. लोगों का कहना है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में लू (Heatwave) से बचने के लिए जेब में प्याज रखना एक सदियों पुरानी पारंपरिक मान्यता है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गर्मी से निपटने का अपना देसी नुस्खा साझा किया

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क्या है इस "जुगाड़" के पीछे का तर्क?

भारत के कई राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह लोक मान्यता प्रचलित है कि कच्चा प्याज शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और गर्म हवाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करता है. हालांकि, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके सीधे प्रभाव के पुख्ता प्रमाण कम ही मिलते हैं, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद में प्याज के शीतल गुणों की चर्चा जरूर की जाती है.

भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है. मौसम विभाग ने कई जिलों में 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है. ऐसे में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा इस तरह का पारंपरिक नुस्खा साझा करना न केवल लोगों को हैरान कर रहा है, बल्कि भीषण गर्मी के बीच एक दिलचस्प चर्चा का केंद्र भी बन गया है.