Taiwan Viral Video: ताइवान के नेशनल पार्क में कपल की शर्मनाक करतूत, 24 घंटे चलने वाले लाइवस्ट्रीम पर दिखे लाइव; पुलिस ने शुरू की जांच

ताइवान के नेशनल पार्क में कपल की शर्मनाक करतूत (Photo Credits: File Image)

ताइपे, 18 मई: ताइवान (Taiwan) के प्रसिद्ध 'यांगमिंगशान नेशनल पार्क' (Yangmingshan National Park) के प्रशासन ने पर्यटकों से सार्वजनिक शालीनता बनाए रखने और स्थानीय कानूनों का पालन करने की सख्त अपील की है. यह कदम पार्क के लोकप्रिय 'किंगटियानगांग' (Qingtiangang) घास के मैदान वाले क्षेत्र में शुक्रवार, 15 मई की तड़के हुई एक आपत्तिजनक घटना के बाद उठाया गया है. यहाँ एक कपल सार्वजनिक कैमरे के सामने बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, जिसका सीधा प्रसारण (Livestream) अनजाने में इंटरनेट पर हो गया. ताइपे के शिलिन पुलिस प्रीसिंक ने पुष्टि की है कि उन्होंने निगरानी कैमरों की मदद से मुख्य पुरुष संदिग्ध और उसके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की पहचान कर ली है. यह भी पढ़ें: Guru Bahasa Inggris Viral MMS Video: 'गुरु भाषा इंग्रेस' वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा स्कैम, आपत्तिजनक फुटेज खोजने वालों को निशाना बना रहे हैं ठग; डाउनलोड लिंक से रहें सावधान

कैमरे से अनजान था कपल, यूट्यूब पर हुआ सीधा प्रसारण

पुलिस लॉग के अनुसार, यह कपल गुरुवार, 14 मई की रात लगभग 11:00 बजे नेशनल पार्क परिसर में दाखिल हुआ था. जांचकर्ताओं ने पाया कि तड़के करीब 1:00 बजे किंगटियानगांग के खुले मैदान में उन्होंने यह आपत्तिजनक हरकत शुरू की. कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी गतिविधियां पार्क प्रशासन के पर्यावरण निगरानी कैमरे (Environmental Monitoring System) में रिकॉर्ड हो रही हैं. यह हाई-डेफिनिशन कैमरा सीधे यूट्यूब (YouTube) से लिंक है, जिसके जरिए दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमी और शोधकर्ता यहाँ के जंगली भैंसों और मौसम की स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखते हैं.

एक साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान

शिलिन पुलिस अधिकारियों ने घोषणा की है कि इस मामले को सार्वजनिक अश्लीलता (Public Indecency) के वैधानिक कानूनों के तहत दर्ज किया गया है. चिन्हित किए गए पुरुष संदिग्ध को पूछताछ के लिए औपचारिक रूप से समन भेजा जाएगा। ताइवान (रिपब्लिक ऑफ चाइना) के आपराधिक कोड के तहत, सार्वजनिक अश्लीलता के अपराध में दोषी पाए जाने पर अधिकतम एक वर्ष तक की जेल की सजा और 9,000 न्यू ताइवान डॉलर (NT$) का जुर्माना हो सकता है.

वीडियो शेयर करने वालों को सख्त चेतावनी

घटना के तुरंत बाद, यांगमिंगशान नेशनल पार्क प्रशासन कार्यालय ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रसारित हिस्से को अपने आर्काइव से हटा दिया और लाइव सिस्टम सेटिंग्स में बदलाव किया. इसके साथ ही, प्रशासन ने जनता के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो कोई भी इस रिकॉर्डेड लाइवस्ट्रीम के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या प्राइवेट मैसेजिंग ऐप्स पर साझा, री-अपलोड या अपने पास सुरक्षित रखेगा, उसके खिलाफ अश्लील सामग्री वितरित करने के आरोप में आपराधिक कोड या 'सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस एक्ट' के तहत अलग से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: Guru Bahasa Inggris Viral Video: 'इंग्लिश टीचर' वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, आपत्तिजनक क्लिप की तलाश कर रहे यूजर्स बन रहे फिशिंग और मैलवेयर का शिकार

पार्क की सुरक्षा और वन्यजीवों का खतरा

पार्क प्रशासन ने अपने आधिकारिक बयान में याद दिलाया कि यांगमिंगशान नेशनल पार्क एक साझा पारिस्थितिक (Ecological) और मनोरंजक स्थान है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को प्रकृति के करीब लाना है. खुले स्थानों में इस तरह का अनुचित व्यवहार न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है. प्रशासन ने पर्यटकों को सचेत किया कि किंगटियानगांग के पठार पर जंगली पानी के भैंसों (Water Buffalo) के झुंड खुलेआम चरते हैं, जो अंधेरे में इंसानों की अप्रत्याशित गतिविधियों या शोर-शराबे से आक्रामक हो सकते हैं और पर्यटकों पर हमला कर सकते हैं.