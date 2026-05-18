Etah Crime News: यूपी के एटा में महिला के हौसले को सलाम, 23 मिनट तक बदमाशों से भिड़ी; VIDEO वायरल होने के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

Etah Crime News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हैरान करने वाला और महिला की बहादुरी को सलाम करने वाला मामला सामने आया है. जिले के जैथरा इलाके में एक 45 वर्षीय महिला ने लूटपाट की कोशिश करने वाले दो बाइक सवार बदमाशों का करीब 23 मिनट तक अकेले मुकाबला किया. बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट की, उन्हें सड़क पर घसीटा और नाले में भी धकेल दिया, लेकिन महिला ने अपना बैग नहीं छोड़ा. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

'एक्स' (ट्विटर) पर वायरल हुआ संघर्ष का वीडियो

यह घटना जैथरा इलाके में उस समय हुई जब अनीता देवी नाम की महिला रात के समय अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की. अनीता देवी ने हार मानने के बजाय बदमाशों का विरोध करना शुरू कर दिया. बदमाशों ने उन्हें घूंसे मारे और सड़क पर घसीटा, लेकिन उन्होंने अपने सामान पर पकड़ बनाए रखी.

इस पूरी वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला किस तरह खुद को बचाते हुए और मदद के लिए पुकारते हुए लुटेरों से लोहा ले रही हैं. 'एक्स' पर लोग महिला के इस अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की जमकर तारीफ कर रहे हैं और यह वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है.

एटा में महिला के हौसले को सलाम

In UP's Etah, an elderly woman was brutally attacked - hurled into a filthy sewer line, slammed and tossed across the ground again and again, mercilessly stomped on. Yet through it all, she refused to let go of her purse. Defeated by the sheer bravery, attackers finally gave up. pic.twitter.com/V2Eg0lbX84 — Piyush Rai (@PiyushRaiUP65) May 15, 2026

लोगों के आने पर भागे बदमाश

करीब 23 मिनट तक चले इस लंबे संघर्ष के दौरान महिला लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही. देर से ही सही, लेकिन जब आसपास के स्थानीय लोग इस चीख-पुकार को सुनकर मौके की तरफ बढ़ने लगे, तो खुद को घिरता देख दोनों बदमाश वहां से भाग खड़े हुए. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर जनता के बीच आपातकालीन स्थितियों में तुरंत मदद के लिए आगे आने को लेकर भी एक नई बहस छेड़ दी है.

पुलिस मुठभेड़ में दोनों लुटेरे गिरफ्तार

'एक्स' पर वीडियो वायरल होने और वारदात की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष तलाशी अभियान शुरू किया था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार तड़के एक मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये आरोपी आसपास के इलाकों में चेन स्नैचिंग और लूटपाट की अन्य घटनाओं में भी शामिल रहे हैं.

स्ट्रीट क्राइम पर खड़े हुए सवाल

इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में राह चलते लोगों और विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाने वाले बाइक सवार अपराधियों और स्ट्रीट क्राइम की चुनौती को उजागर किया है. स्थानीय पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में रात की गश्त बढ़ा दी गई है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके.