Maharashtra MLC Election 2026: चुनाव आयोग का ऐलान, महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर 18 जून को मतदान, जानें कब आएंगे नतीजे

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Maharashtra MLC Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) की 16 स्थानीय निकाय (Local Authorities) सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इन सभी सीटों के लिए 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा. चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर बताया कि इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का कार्यकाल 2022 से 2025 के बीच अलग-अलग समय पर समाप्त हो चुका था, लेकिन अनिवार्य नियम पूरे न होने के कारण अब तक चुनाव नहीं कराए जा सके थे.

चुनाव टलने की मुख्य वजह और नियमों में बदलाव

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत स्थानीय निकायों का कार्यात्मक (Functional) होना और कम से कम 75 प्रतिशत मतदाताओं (इलेक्टर्स) की उपलब्धता अनिवार्य है. महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने आयोग को सूचित किया है कि अब संबंधित सभी 16 निर्वाचन क्षेत्रों में ये आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं. इसके बाद ही चुनाव पैनल ने मतदान कराने का फैसला लिया.

इन प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट

जिन 16 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें सोलापुर, अहमदनगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सह-सतारा, नांदेड़, यवतमाल, पुणे, भंडारा-सह-गोंदिया, रायगढ़-सह-रत्नागिरी-सह-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-सह-चंद्रपुर-सह-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-सह-लातूर-सह-बीड, परभणी-सह-हिंगोली और औरंगाबाद-सह-जालना शामिल हैं. इससे पहले इन सीटों का प्रतिनिधित्व प्रशांत परिचारक, चंदूभाई पटेल और अंबादास दानवे जैसे कई प्रमुख राजनीतिक चेहरे कर चुके हैं.

नामांकन से लेकर मतगणना तक का पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इन सीटों के लिए आधिकारिक अधिसूचना 25 मई 2026 को जारी की जाएगी. चुनाव की अन्य महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 1 जून 2026

नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 2 जून 2026

नाम वापसी की अंतिम तिथि: 4 जून 2026

मतदान की तारीख और समय: 18 जून 2026 (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)

मतगणना (Counting of Votes): 22 जून 2026

चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तिथि: 25 जून 2026

इस घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

नागपुर सीट पर उपचुनाव का भी एलान

मुख्य द्विवार्षिक चुनावों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने नागपुर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा की है. यह सीट नवंबर 2024 में चंद्रशेखर बावनकुले के महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी. नागपुर सीट के लिए भी आवश्यक शर्तें पूरी होने के बाद यहां 18 जून 2026 को ही उपचुनाव कराया जाएगा. इसके लिए नामांकन, जांच, नाम वापसी और मतगणना का शेड्यूल मुख्य परिषद चुनाव के समान ही रहेगा.

महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ेगी हलचल

इस चुनावी घोषणा के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने की उम्मीद है. स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इनमें नगर निगमों, नगर पालिकाओं और स्थानीय स्वशासन निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाता होते हैं. सभी प्रमुख राजनीतिक दल इन प्रभावशाली सीटों के लिए जल्द ही उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा शुरू करेंगे.