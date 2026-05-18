Mangaluru Water Cut: मंगलुरु में आज 24 घंटे पानी सप्लाई रहेगी बंद, पाइपलाइन मेंटेनेंस के चलते कई इलाके प्रभावित; चेक लिस्ट

Mangaluru Water Cut: कर्नाटक के तटीय शहर मंगलूरु के एक बड़े हिस्से में सोमवार सुबह से पीने के पानी की आपूर्ति 24 घंटे के लिए पूरी तरह बंद रहेगी. मंगलूरु महानगर निगम (MCC) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह वॉटर कट सोमवार, 18 मई की सुबह 6:00 बजे से शुरू होकर मंगलवार, 19 मई की सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा. निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर के मुख्य जल वितरण नेटवर्क में आपातकालीन मरम्मत और तकनीकी रखरखाव कार्य को पूरा करने के लिए यह एक दिवसीय शटडाउन बेहद जरूरी है.
मुख्य पाइपलाइन में वाल्व बदलने का काम जारी
महानगर निगम के इंजीनियरिंग डिवीजन द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, शहर की एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा लाइन पर घिस चुके नॉन-रिटर्न वाल्व (NRV) को बदलने के लिए यह कदम उठाया गया है. तकनीकी टीम 1,100 मिमी व्यास वाली मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन पर सीधे काम कर रही है. यह पाइपलाइन थुम्बे लो-लेवल पंपिंग स्टेशन-2 (LLPS-2) के 80 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) संयंत्र से उपचारित पानी को शहर के प्रमुख जलाशयों तक पहुंचाती है. इंजीनियरों के अनुसार, ग्रिड में बैकफ्लो की समस्या को रोकने और पानी के दबाव को बनाए रखने के लिए इस वाल्व को बदलना आवश्यक हो गया था.
ये इलाके और वार्ड होंगे पूरी तरह प्रभावित
24 घंटे के इस मेंटेनेंस ब्लॉक के कारण शहर के वाणिज्यिक (Commercial) और आवासीय (Residential) दोनों क्षेत्रों में नगर निगम की जलापूर्ति पूरी तरह से रुकी रहेगी. निगम ने पुष्टि की है कि निम्नलिखित इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह निलंबित रहेगी:
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पाडिल, मरोली, कंकनडी, मंगलादेवी, जेप्पु, फाल्नीर और मुलिहित्लु.
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बोलार, कार स्ट्रीट, मन्नागुड्डा, पांडेयश्वर, स्टेट बैंक, शक्तिनगर और कन्नूर.
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बजाल, जप्पिनामोहरू, अलापे, अत्तवार, उल्लासनगर, चिलिम्बी और कोडिकल.
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उर्वा स्टोर, अशोकनगर, कुदुपु, वामनजूर, बोंडेल, कावूर और मरकड़ा के कुछ हिस्से.
मौसम के चलते सिस्टम पर दबाव
यह महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य ऐसे समय में हो रहा है जब प्री-मानसून गर्मियों के कारण शहर के जल भंडारों पर पहले से ही दबाव है. थुम्बे वेंटेड डैम को पानी देने वाली नेत्रवती नदी में इस मौसम के दौरान जल स्तर वैसे ही कम हो जाता है, जिसके चलते नागरिक निकाय दैनिक जल वितरण की बारीकी से निगरानी कर रहा है.
महानगर निगम प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अपार्टमेंट परिसरों को पहले से ही पर्याप्त पानी जमा करने की सख्त सलाह दी है. साथ ही उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे नियमित आपूर्ति और सामान्य दबाव पूरी तरह बहाल होने तक पानी का बेहद संयम और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें.