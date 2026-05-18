VD Satheesan Kerala New CM: वीडी सतीशन बने केरल के नए सीएम, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दिलाई शपथ; राहुल गांधी सहित ये नेता रहे मौजूद; VIDEO

VD Satheesan

D Satheesan Kerala CM Oath: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में गोपनीयता और पद की शपथ ले ली है. तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य और गरिमापूर्ण समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के साक्षी बनने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस और सहयोगी दलों के कई शीर्ष नेता मंच पर मौजूद रहे. शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आर्लेकर ने नए मुख्यमंत्री को बधाई दी.

राहुल गांधी ने दी बधाई, मंच पर दिखे भावुक पल

शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक-दूसरे के गले मिले. दोनों नेताओं के बीच दिखे इस गर्मजोशी भरे और भावुक पल ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया. राहुल गांधी ने सतीशन के नेतृत्व में राज्य के विकास और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई.

वीडी सतीशन बने केरल के नए सीएम

रमेश चेन्निथला समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ

वी.डी. सतीशन के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी संपन्न हुआ. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने सतीशन सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली. उनके शपथ लेने पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने उन्हें मंच पर ही बधाई दी. चेन्निथला के अलावा कांग्रेस और गठबंधन (UDF) के कई अन्य प्रमुख चेहरों को भी नई सरकार में जगह मिली है.

गठबंधन के इन दिग्गज नेताओं को मिली कैबिनेट में जगह

समारोह के दौरान गठबंधन के सहयोगियों और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

पी.के. कुन्हालीकुट्टी, सनी जोसेफ, के. मुरलीधरन और मॉन्स जोसेफ ने कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला.

शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब, सी.पी. जॉन और ए.पी. अनिल कुमार ने भी वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली.

नई सरकार के सामने चुनौतियां और एजेंडा

कई दिनों तक चली मैराथन बैठकों और विचार-विमर्श के बाद तैयार हुई सतीशन कैबिनेट में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया गया है. नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य में विकास कार्यों को गति देने, प्रशासनिक सुधार करने और चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनुभवी चेहरों से सजी यह कैबिनेट राज्य को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.