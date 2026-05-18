अमेरिकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल पहुंचे गोंडा: बृजभूषण शरण सिंह के एस्टेट और प्राइवेट हेलीकॉप्टर को देख रह गए हैरान, कहा- 'फाइनल बॉस'

एश्टन हॉल (Photo Credits: File Image)

गोंडा (उत्तर प्रदेश), 18 मई: अपने भारत दौरे पर आए मशहूर अमेरिकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर (American Fitness Influencer) और सोशल मीडिया स्टार (Social Media Star) एश्टन हॉल (Ashton Hall) इन दिनों उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोंडा (Gonda) जिले के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात की. इंस्टाग्राम पर 18.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले एश्टन हॉल ने बृजभूषण शरण सिंह के भव्य विला, उनके घोड़ों के अस्तबल और निजी हेलीकॉप्टर को देखकर गहरी हैरानी जताई। औपचारिक मुलाकात के दौरान हॉल ने पूर्व सांसद को इंटरनेट की वायरल शब्दावली में "फाइनल बॉस" (बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व) कहकर संबोधित किया.

भव्य स्वागत और खेल प्रणालियों पर चर्चा

गोंडा के नंदिनी नगर कॉलेज पहुंचने पर एश्टन हॉल और उनके साथ आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. बृजभूषण शरण सिंह ने मेहमानों को माला पहनाकर सम्मानित किया, जिसे देखने के लिए परिसर में स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इसके बाद प्रशासनिक कार्यालय में दोनों के बीच एक लंबी बैठक हुई, जिसमें एथलेटिक विकास, युवाओं के फिटनेस रूटीन और अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय खेल प्रणालियों के बीच के संरचनात्मक अंतर पर विस्तृत चर्चा की गई.

एश्टन हॉल के वायरल गोंडा दौरे की इनसाइड स्टोरी, जहाँ वे बृज भूषण से मिले

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पहलवानों से मुलाकात और स्पोर्ट्स किट का वितरण

चर्चा के बाद, बृजभूषण शरण सिंह अमेरिकी फिटनेस आइकन को स्थानीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र (रेसलिंग हॉल) लेकर गए. वहां हॉल ने युवा पहलवानों के अभ्यास सत्र को देखा, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें शारीरिक कंडीशनिंग से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए. जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंह और हॉल ने संयुक्त रूप से कई युवा एथलीटों को पेशेवर रेसलिंग किट वितरित कीं और उन्हें कड़े अनुशासन के साथ अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया.

क्रिकेट मैच और शूटिंग रेंज में आजमाया हाथ

हॉल का यह दौरा केवल कुश्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारतीय खेल संस्कृति का भी करीब से अनुभव किया. उन्होंने कॉलेज के खेल मैदान में स्थानीय बच्चों के साथ एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला, जहां उन्होंने बल्लेबाजी भी की और इसके वीडियो अपने वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रिकॉर्ड किए.

इसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल नंदिनी नगर शूटिंग रेंज पहुंचा, जहां हॉल ने निशानेबाजी सीखने की इच्छा जताई. कैसरगंज के नवनिर्वाचित सांसद और बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह ने इस सत्र में हॉल का मार्गदर्शन किया और उन्हें शूटिंग तकनीकों व उपकरणों के संचालन के व्यावहारिक निर्देश दिए.

सिंह एस्टेट का दौरा और 'गदा' से वर्कआउट

इस यात्रा का समापन बृजभूषण शरण सिंह के निजी आवास (एस्टेट) के व्यापक दौरे के साथ हुआ. हॉल ने पूरे परिसर का भ्रमण किया, जहां वे परिवार के घोड़ों के अस्तबल और वहां खड़े निजी हेलीकॉप्टर को देखकर काफी प्रभावित नजर आए. आवास पर बने अत्याधुनिक जिम में हॉल ने एक वर्कआउट सेशन भी किया.

इस दौरान उन्होंने पहलवानों के पारंपरिक उपकरण 'गदा' (जो भगवान हनुमान को समर्पित है और ऊपरी शरीर की मजबूती के लिए उपयोग की जाती है) को उठाकर व्यायाम किया. करण भूषण सिंह ने इस वर्कआउट सेशन के दौरान एश्टन हॉल की शारीरिक फिटनेस की सराहना की.

फैन पेज से शुरू हुआ गोंडा तक का सफर

अभियान और क्षेत्रीय अपडेट के अनुसार, एश्टन हॉल के उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके में आने की कहानी सोशल मीडिया के एक अप्रत्याशित जुड़ाव से शुरू हुई थी. इन्फ्लुएंसर ने विशेष रूप से मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र (मुरैना) के रहने वाले योगेंद्र कुशवाहा नाम के एक युवक से मिलने के लिए अपना भारत दौरा तय किया था. कुशवाहा इंस्टाग्राम पर "इंडियन एश्टन हॉल" नाम से एक लोकप्रिय फैन पेज चलाते हैं. ऑनलाइन जुड़ने के बाद, हॉल खुद कुशवाहा से मिलने भारत आए, जिन्होंने इस पूरे हाई-प्रोफाइल दौरे के दौरान फिटनेस स्टार के साथ रहकर गोंडा के खेल केंद्रों और एस्टेट का भ्रमण किया.