Heatwave Alert: हीटवेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट! दिल्ली-एनसीआर, यूपी और राजस्थान समेत इन राज्यों में 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा; आईएमडी ने जारी की चेतावनी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 18 मई: भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने देश के एक बड़े हिस्से में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का प्रकोप बढ़ने की आधिकारिक चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत (North-West and Central India) के कई राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. शुष्क और अत्यधिक गर्म हवाओं का यह दौर कम से कम अगले एक सप्ताह (7 दिनों) तक जारी रहने की आशंका है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित कई मैदानी राज्यों में इसके प्रभाव को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया गया है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 18: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य कई राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

इन राज्यों के लिए जारी हुआ 'ऑरेंज अलर्ट'

आईएमडी (IMD) के वैज्ञानिक अखिलेश श्रीवास्तव ने सोमवार को समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत के साथ-साथ मध्य भारत और उससे सटे इलाकों में लू की स्थिति गंभीर हो गई है.

मौसम विभाग ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की है. इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का असर देखा जाएगा. पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रातें भी अत्यधिक गर्म रहने (Warm Night) का अनुमान है, जिसके कारण वहां ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है. मध्य प्रदेश और विदर्भ में 'भीषण लू' (Severe Heatwave) की स्थिति बन सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में 45 डिग्री छू सकता है पारा

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (NCR) में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, बीते दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था.

अगले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली में औसत तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अगले 3 दिनों में इसके 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की प्रबल संभावना है. दिल्ली के अलग-अलग पॉकेट्स में लू चलने की आशंका के कारण आगामी दो दिनों के लिए राजधानी में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

तटीय इलाकों में उमस और दक्षिण में भारी बारिश का अनुमान

उत्तर और मध्य भारत जहां सूखे और गर्म मौसम की मार झेल रहे हैं, वहीं देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में स्थिति अलग है. ओडिशा में अगले 3 से 4 दिनों तक अत्यधिक गर्म और उमस भरा (Hot and Humid) मौसम रहने की संभावना है. इसके साथ ही, तटीय आंध्र प्रदेश में भी अगले 3-4 दिनों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है.

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश न होने और मौसम के पूरी तरह शुष्क रहने के कारण ही तापमान में यह उछाल आ रहा है. इसके विपरीत, दक्षिण भारत के राज्यों—केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी रहेगा। केरल के लिए 'भारी से बहुत भारी' बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि कर्नाटक में ओलावृष्टि (Hailstorm) की भी संभावना है. पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.