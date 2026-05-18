Weather Forecast Today, May 18: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य कई राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, May 18: देश के अधिकांश हिस्सों में प्री-मानसून सीजन के दौरान गर्मी का सितम तेजी से बढ़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में भीषण हीटवेव (लू) की स्थिति बनी हुई है. आज सोमवार, 18 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. सुबह से ही तेज धूप और शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है.
दिल्ली-एनसीआर में आसमान रहेगा साफ
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की संभावना 0 प्रतिशत है. करीब 13 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाएं (लू) कामकाजी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. इसके साथ ही अल्ट्रावायलेट (UV) इंडेक्स भी 11 के करीब दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है.
उत्तर भारत के अन्य राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी सूर्य का पारा चढ़ता जा रहा है. राजस्थान के कुछ जिलों और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, कमजोर प्री-मानसून चक्र और शुष्क हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में गर्मी लगातार जमा हो रही है, जिससे तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है.
मुंबई में उमस भरी गर्मी बढ़ाएगी परेशानी
तटीय शहर मुंबई के मौसम की बात करें, तो यहां तापमान उत्तर भारत जितना अधिक नहीं है, लेकिन भारी उमस (ह्यूमिडिटी) ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. मुंबई में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हवा में आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) का स्तर 71 प्रतिशत तक होने के कारण वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी (Real Feel) महसूस हो रही है. मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की केवल 10 प्रतिशत संभावना जताई गई है.
उत्तर भारत और दिल्ली समेत 7 राज्यों के मौसम का हाल
|राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
|प्रमुख शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम की स्थिति
|दिल्ली (NCR)
|नई दिल्ली
|43°C
|31°C
|आसमान साफ रहेगा, दोपहर में तेज लू (Heatwave) चलने की संभावना है.
|उत्तर प्रदेश
|लखनऊ / झांसी
|44°C
|30°C
|भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा, बुंदेलखंड इलाके में लू का रेड अलर्ट है.
|राजस्थान
|जयपुर / चुरू
|45°C
|32°C
|अत्यधिक गर्म और शुष्क मौसम रहेगा, धूल भरी गर्म हवाएं चलेंगी.
|पंजाब
|अमृतसर / लुधियाना
|42°C
|29°C
|तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ेगी, दोपहर के समय हीटवेव का असर रहेगा.
|हरियाणा
|गुरुग्राम / हिसार
|43°C
|30°C
|मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी होगी.
|मध्य प्रदेश
|भोपाल / ग्वालियर
|43°C
|29°C
|उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी, आसमान साफ रहेगा.
|बिहार
|पटना / गया
|41°C
|28°C