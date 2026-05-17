Weather Forecast Today, May 17: उत्तर भारत समेत दिल्ली में भीषण लू का प्रकोप, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें मुंबई सहित अन्य प्रदेशों आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast Today, May 17: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 17 मई 2026 को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो विपरीत रूप देखने की संभावना जताई है. उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्से इस समय भीषण गर्मी और लू (हिटवेव) की चपेट मेंहैं. वहीं दूसरी ओर, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के 19 राज्यों में मौसम विभाग ने आंधी-तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

IMD ने क्या कहा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने के कारण दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसके विपरीत मैदानी इलाकों में शुष्क और गर्म हवाओं के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 16: देश में भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट, दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना

उत्तर भारत में लू का सितम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आज गर्मी के तेवर बेहद कड़े रहने वाले हैं. दिल्ली में आज आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद है. दोपहर के समय शुष्क और गर्म पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे लू की स्थिति बनी रहेगी.

राज्यवार मुख्य पूर्वानुमान तालिका (17 मई 2026)

राज्य / क्षेत्र संभावित न्यूनतम तापमान संभावित अधिकतम तापमान मुख्य मौसम स्थिति दिल्ली एनसीआर 30°C 44°C आसमान साफ, दोपहर में तेज लू (Heatwave) उत्तर प्रदेश 29°C 43°C शुष्क मौसम, गंभीर गर्मी और लू का असर मुंबई (महाराष्ट्र) 29°C 33°C आंशिक रूप से धूप, अत्यधिक उमस और गर्मी बिहार और झारखंड 25°C - 27°C 38°C - 40°C धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश राजस्थान 31°C 45°C पश्चिमी जिलों में भीषण लू और गर्म हवाएं केरल और कर्नाटक 22°C - 24°C 32°C - 33°C भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं और बिजली असम और पूर्वोत्तर 21°C 30°C लगातार बारिश और आंधी-तूफान की संभावना

UP में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, आगरा और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप के संपर्क में आने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है.

मुंबई और महाराष्ट्र में उमस भरी गर्मी

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर और वर्धा जैसे जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जहां गंभीर लू की स्थिति देखी जा रही है. दूसरी ओर, मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र में मौसम काफी गर्म और उमस भरा (ह्यूमिड) रहेगा.

मुंबई में आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. हवा में लगभग 70 प्रतिशत नमी होने के कारण लोगों को भारी उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, तटीय इलाकों में शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है.

बिहार, झारखंड-दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी

उत्तर भारत जहां गर्मी से तप रहा है, वहीं देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. आईएमडी ने बिहार के पटना, गया और भागलपुर जैसे जिलों के लिए भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है. झारखंड में भी रांची और धनबाद सहित कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश का अनुमान है.

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम

दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नागरिकों को मौसम के अचानक बदलाव के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है.