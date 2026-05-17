Mumbai Water Cut: BMC की बड़ी घोषणा, मुंबई के चेंबूर में 18 मई को 12 घंटे बंद रहेगी पानी की सप्लाई; चेक करें प्रभावित इलाके

Mumbai Water Cut

Mumbai Water Cut: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सोमवार, 18 मई को मुंबई के एम-ईस्ट (M East) और एम-वेस्ट (M West) वार्ड के कई हिस्सों में 12 घंटे की पानी की कटौती की घोषणा की है. यह निलंबन सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक लागू रहेगा. शहर के मुख्य जल वितरण नेटवर्क पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के काम को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है. बीएमसी ने नागरिकों से पहले से पर्याप्त पानी जमा करने और उसका संयम से उपयोग करने की अपील की है.

प्रभावित इलाके और परियोजना का उद्देश्य

इस अस्थायी कटौती का असर चेंबूर ईस्ट, चेंबूर वेस्ट, गोवंडी और मानखुर्द जैसे प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों पर पड़ेगा. नागरिक अधिकारियों के अनुसार, अमर महल (हेडगेवार उद्यान) से तुर्भे लो-लेवल जलाशय तक चल रही जल सुरंग परियोजना को जोड़ने (कमीशनिंग कार्य) के लिए यह व्यवधान आवश्यक है. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई में 13 मई से 24 घंटे पानी की आपूर्ति बंद, पाइपलाइन मरम्मत के कारण कई इलाकों में रहेगी कटौती; चेक डिटेल्स

यह इंजीनियरिंग अपग्रेड नागरिक निकाय के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत पुराने ओवरग्राउंड पाइपलाइनों को गहरे भूमिगत जल सुरंगों में बदला जा रहा है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पानी के रिसाव (लीकेज) को कम करना और पूर्वी उपनगरों में दीर्घकालिक आपूर्ति दबाव में सुधार करना है.

अपील

तत्काल आपूर्ति रोकने के साथ-साथ, बीएमसी ने प्रभावित दोनों वार्डों के निवासियों के लिए एक सप्ताह की हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है. नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे सोमवार, 18 मई से सोमवार, 25 मई तक पीने के पानी को छानकर और उबालकर ही इस्तेमाल करें.

नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह नोटिस एक मानक एहतियाती उपाय है. मुख्य पाइपलाइन एकीकरण कार्यों और वितरण लाइनों में दबाव परिवर्तन के बाद संभावित गंदगी या संदूषण (कंटामिनेशन) के जोखिम को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सलाह दी गई है.

जल संरक्षण के व्यापक उपाय

यह स्थानीय रखरखाव शटडाउन ऐसे समय में आया है जब मुंबई के जल संसाधनों में पहले से ही कमी देखी जा रही है. बीएमसी ने हाल ही में मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली सात झीलों में घटते जल स्तर और मानसून में संभावित देरी के पूर्वानुमान को देखते हुए पूरे शहर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू की है.

नगर निकायों ने एम-ईस्ट और एम-वेस्ट वार्ड की हाउसिंग सोसायटियों और व्यक्तिगत परिवारों से अनुरोध किया है कि वे सोमवार सुबह से पहले पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें और रखरखाव की अवधि के दौरान मौजूदा आपूर्ति का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही करें.