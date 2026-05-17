Bareilly Acid Attack: बरेली में सनसनीखेज वारदात, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर सोते हुए परिवार पर फेंका एसिड, पति-पत्नी और दो बच्चे झुलसे

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Bareilly Acid Attack: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शेरगढ़ इलाके में एकतरफा प्यार और सनक का खौफनाक मामला सामने आया है. एक युवक ने शादीशुदा महिला द्वारा शादी का प्रस्ताव और जबरन बनाए जा रहे दबाव को ठुकराने पर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. आरोपी ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर सो रहे पूरे परिवार पर तेजाब (एसिड) फेंक दिया. इस जानलेवा हमले में महिला, उसका पति और उनके दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

बरामदे में सोते समय फेंका

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना शेरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की है. अत्यधिक गर्मी और उमस के कारण पीड़ित परिवार घर के अंदर के बजाय अपने बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो रहा था. रात के समय पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी आरोपी ने इस सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया. यह भी पढ़े: Kanpur Double Murder: यूपी के कानपुर में सनसनीखेज वारदात, पिता ने की दो मासूम जुड़वां बेटियों की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोप है कि उमेश कश्यप नाम का स्थानीय युवक देर रात घर की छत के रास्ते चुपके से परिसर के अंदर दाखिल हुआ. उसने बरामदे में सो रहे परिवार के पास पहुंचकर मच्छरदानी के ऊपर से ही अचानक तेजाब उड़ेल दिया. एसिड गिरते ही चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

एसिड अटैक की इस भयावह घटना में मच्छरदानी के भीतर सो रहे चारों लोग गंभीर रूप से झुलस गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया.

झुलसे हुए पति-पत्नी और दोनों बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, तेजाब के कारण शरीर के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं और झुलसे हुए लोगों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

एकतरफा प्यार... मुख्य कारण

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी उमेश कश्यप पिछले काफी समय से पीड़ित महिला पर शादी करने का अनुचित दबाव बना रहा था. महिला के शादीशुदा होने और दो बच्चे होने के बावजूद वह लगातार उसका पीछा कर रहा था.

महिला द्वारा उसके विवाह प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने और भविष्य में दूर रहने की चेतावनी देने के बाद आरोपी रंजिश रखने लगा था. इसी इनकार का बदला लेने के लिए उसने पूरे परिवार को निशाना बनाने की खतरनाक योजना बनाई.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए शेरगढ़ थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है. पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर आरोपी उमेश कश्यप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत और गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है.

बरेली पुलिस के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.