Kanpur Double Murder: यूपी के कानपुर में सनसनीखेज वारदात, पिता ने की दो मासूम जुड़वां बेटियों की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Kanpur Double Murder: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक पिता ने अपनी ही 11 वर्षीय दो जुड़वां बेटियों की गला रेतकर कथित तौर पर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुँच गई. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

सुबह जब सामने आया फ्लैट का खौफनाक मंजर

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात नौबस्ता इलाके के एक फ्लैट में हुई. रविवार सुबह जब पुलिस को घटना की जानकारी मिली और टीम मौके पर पहुँची, तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया. दोनों बच्चियों के शव लहूलुहान हालत में मिले. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बच्चियों पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था. यह भी पढ़े: Kanpur Shocker: DM के सामने युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, खुद पर पेट्रोल छिड़का, पुलिस ने बचाई जान: VIDEO

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. कानपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को तैनात किया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर एक पिता ने अपनी ही बेटियों के खिलाफ इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया.

हत्या के पीछे के कारणों की तलाश

अभी तक हत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है ताकि परिवार की पृष्ठभूमि और आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके. स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवार में किसी बात को लेकर तनाव था या नहीं, इस पर भी पुलिस की पैनी नजर है.

इलाके में दहशत का माहौल

इस दोहरे हत्याकांड के बाद से नौबस्ता इलाके में मातम और दहशत का माहौल है. 11 साल की मासूम बच्चियों की इस तरह मौत की खबर ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

कानपुर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जल्द ही इस मामले में औपचारिक प्रेस नोट के जरिए विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है.