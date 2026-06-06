Team India T20I Squads Announced: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, भारतीय टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India T20I Squads Announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के साथ-साथ एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिला है. वैभव सूर्यवंशी के चयन के साथ ही भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास बन गया है. वह भारत के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट और टाटा आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया था. ऐसे में उनका चयन पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था. India Squad For Ireland, England T20Is: भारत की नई टी20 टीम का हुआ ऐलान, श्रेयस अय्यर बने टीम इंडिया के नए 'सरपंच'; वैभव सूर्यवंशी को पहली बार मौका

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर बने सबसे युवा खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी की उम्र चयन के समय 15 साल और 71 दिन है. इससे पहले भारतीय टीम में सबसे कम उम्र में चुने जाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था. सचिन तेंदुलकर को 1989 में पाकिस्तान दौरे के लिए 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारतीय टीम में शामिल किया गया था. बाद में उन्होंने भारतीय क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में अपनी पहचान बनाई. अब वैभव सूर्यवंशी के पास भी इंटरनेशनल स्तर पर खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा.

टाटा आईपीएल 2026 में बल्लेबाजी से मचाई धूम

वैभव सूर्यवंशी टाटा आईपीएल 2026 के सबसे बड़े सितारों में से एक रहे. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने पूरे सीजन में आक्रामक बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 16 पारियों में 776 रन बनाए. उनकी औसत 48.50 और स्ट्राइक रेट 237.30 की रही, जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन में से एक थी. वैभव सूर्यवंशी ने एक शतक और पांच अर्धशतक लगाए. 103 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा.

आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

वैभव सूर्यवंशी ने टाटा आईपीएल 2026 में 72 छक्के लगाए और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. इस मामले में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने आईपीएल 2012 में 59 छक्के लगाए थे. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 2019 में 52 छक्के जड़े थे. 72 छक्कों के साथ वैभव सूर्यवंशी ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी भी हैं.

अनकैप्ड खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे

वैभव सूर्यवंशी टाटा आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बने. वैभव सूर्यवंशी की निरंतरता और आक्रामक शैली ने उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाया. यही वजह रही कि चयनकर्ताओं ने उन्हें इतनी कम उम्र में भारतीय टीम में शामिल करने का फैसला किया. अब क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें इस बात पर होंगी कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पहले मौके को किस तरह भुनाते हैं.