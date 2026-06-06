ENG vs NZ, 1st Test Match Day 3 Preview: लॉर्ड्स में तीसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज करेंगे वापसी या इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 1st Test Match Day 3 Preview Details: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 जून से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जा रहा हैं. लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे भी दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. दूसरे दिन समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 36 रन बना लिए हैं. टीम को जीत के लिए अभी 218 रन और बनाने हैं. दिन का खेल खत्म होने तक डेवोन कॉनवे 12 रन बनाकर नाबाद थे. वहीं, दिन की आखिरी गेंद पर विलियम ओ'रूर्के बिना खाता खोले आउट हो गए. आज यानी 6 जून को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) संभालेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी टॉम लैथम (Tom Latham) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: Harmanpreet Kaur New Milestone: हरमनप्रीत कौर रच सकती हैं इतिहास, टी20 क्रिकेट में 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली बनेंगी पहली खिलाड़ी

न्यूजीलैंड की पहली पारी 113 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड की ओर से ओली रॉबिन्सन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी भी ज्यादा बड़ी नहीं रही और पूरी टीम 226 रन पर आउट हो गई. टीम की ओर से एमिलियो गे ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए नाथन स्मिथ ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके. 254 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत खराब रही. टॉम लेथम (0), केन विलियमसन (18) और एक अन्य बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए. दिन का खेल समाप्त होने तक टीम का स्कोर 36/3 रहा.

ऐसी रही नाथन स्मिथ की गेंदबाजी

नाथन स्मिथ ने 17 ओवर में 4 मेडन डालते हुए 70 रन देकर 6 विकेट लिए. उनकी इकॉनमी रेट 4.10 रही. उन्होंने एमिलियो गे (57), जो रूट (8), जेमी स्मिथ (39), बेन स्टोक्स (0), जोश टंग (5) और ओली रॉबिन्सन (29) को अपना शिकार बनाया. पहली पारी में भी स्मिथ ने 10.4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अब तक 3 टेस्ट मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.

ओली रॉबिन्सन ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ लिया 5 विकेट हॉल

ओली रॉबिन्सन ने 10.5 ओवर में 3 मेडन के साथ 39 रन देकर 5 विकेट लिए. उनकी इकॉनमी रेट 3.60 रही. यह उनके टेस्ट करियर का चौथा 5 विकेट हॉल है. खास बात यह रही कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पहली बार यह उपलब्धि हासिल की. ओली रॉबिन्सन ने अब तक 21 टेस्ट मैच खेले हैं. उनकी 38 पारियों में 21.98 की औसत और 2.76 की इकॉनमी से 81 विकेट दर्ज हैं.

ओली रॉबिन्सन ने रचा इतिहास

ओली रॉबिन्सन ने पहले दिन एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पहले ऐसे गेंदबाज बने, जिन्होंने किसी पारी के अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट झटके. उन्होंने अपने स्पेल की तीसरी, पांचवीं और छठी गेंद पर क्रमशः डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन और रचिन रविंद्र को आउट किया था. पहले दिन रॉबिन्सन ने 4 विकेट लिए थे. दूसरे दिन मैट हेनरी का विकेट लेकर उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया.

एमिलियो गे ने डेब्यू टेस्ट में जड़ा अर्धशतक

एमिलियो गे ने 95 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 60.00 का रहा. अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने अर्धशतक जमाकर प्रभावित किया. पहली पारी में वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए थे.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड (ENG vs NZ Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 115 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड ने 54 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 14 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. लॉर्ड्स में भी इंग्लैंड का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रहा है. न्यूजीलैंड की टीम हालिया फॉर्म को देखते हुए काफी मजबूत नजर आ रही है. बल्लेबाजी में टॉम लैथम, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र और डेरिल मिचेल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में काइल जैमीसन, मैट हेनरी और विलियम ओ'रूर्क टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

लॉर्ड्स की पिच रिपोर्ट (Lord's Pitch Report)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 जून से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. आज यानी 6 जून को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैदान की पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिससे शुरुआती सत्र बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. स्पिन गेंदबाजों को अंतिम दो दिनों में कुछ सहायता मिलने की संभावना है.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (ENG vs NZ Key Players To Watch Out): इंग्लैंड के लिए जो रूट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन, रचिन रवींद्र और काइल जैमीसन अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): जो रूट और मैट हेनरी के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं केन विलियमसन और गस एटकिंसन के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा हैरी ब्रूक और काइल जैमीसन की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (ENG vs NZ 1st Test Match Date And Venue)

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट के तीसरे दिन का खेल आज यानी 6 जून को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (ENG vs NZ 1st Test Match Live TV Channel Telecast In India)

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.

भारत में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch ENG vs NZ 1st Test Match Live Streaming In India)

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.