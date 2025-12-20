Kanpur Shocker: DM के सामने युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, खुद पर पेट्रोल छिड़का, पुलिस ने बचाई जान: VIDEO

The man attempted to set himself on fire. (Credit-@vikash_sin28348)

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है. नरवल तहसील (Narwal Tehsil) परिसर में एक युवक ने जिलाधिकारी (District Magistrate) के सामने आत्मदाह (Self-Immolation) का प्रयास कर लिया. अचानक हुई इस घटना से तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई.यह मामला करबिगवा गांव (Karbigwa Village) से जुड़ा है, जो नरवल थाना क्षेत्र (Narwal Police Station) में आता है. गांव निवासी 80 वर्षीय रानी देवी पत्नी स्वर्गीय महावीर का कच्चा मकान जलभराव के कारण गिरने की कगार पर है.

पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसी सतेंद्र सिंह (Satendra Singh) ने अपने बेटों अमर सिंह (Amar Singh), अभय सिंह (Abhay Singh) और अखिलेश (Akhilesh) के साथ मिलकर घर की पानी निकासी वाली नाली को बंद कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @vikash_sin28348 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Meerut Shocker: मेरठ के कमिश्नर ऑफिस में युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने बचाई जान, VIDEO आया सामने

आत्मदाह की कोशिश

शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

रानी देवी का कहना है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस (Police) से लेकर मुख्यमंत्री (Chief Minister) तक कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जलभराव के चलते उनका मकान लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है.पीड़ित परिवार का आरोप है कि 14 दिसंबर को दबंगों ने रानी देवी के बेटे बौवन (Bauvan) के साथ बेरहमी से मारपीट की. जब परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा, तो थाना प्रभारी (Station In-Charge) ने अभद्रता करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया. न्याय न मिलने से आहत बौवन अपनी बुजुर्ग मां को साथ लेकर नरवल तहसील (Narwal Tehsil) पहुंचा. उसके हाथ में पेट्रोल (Petrol) से भरी बोतल थी. डीएम के सामने उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिससे पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया.मौके पर मौजूद एसीपी चकेरी (ACP Chakeri) और अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत युवक को पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाकर शांत कराया. पुलिस की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.

मामले की जांच के आदेश

इसके बाद युवक को जिलाधिकारी (DM) के सामने पेश किया गया. डीएम ने आत्मदाह के प्रयास को गलत बताया, जिस पर पीड़ित ने कहा कि वह पहले भी डीएम कार्यालय आ चुका है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सत्यजीत गुप्ता (DCP Satyajeet Gupta) ने पूरे प्रकरण की जांच एसीपी चकेरी (ACP Chakeri) को सौंप दी है.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.