Siddhivinayak Temple Celebrates New Year 2026: सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन नव वर्ष की तैयारियों में जुटा, 1 जनवरी को विशेष दर्शन और निशुल्क सुविधाओं की घोषणा, जानें डिटेल्स

(Photo Credits File)

Siddhivinayak Temple Celebrates New Year 2026: मुंबई (Mumbai) के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर (Shree Siddhivinayak Ganapati Temple) ने नए साल 2026 (New Year 2026) के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खास दर्शन समय और सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की है. भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के द्वार सामान्य दिनों से पहले खोले जाएंगे.

मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को मुख दर्शन (Mukh Darshan) और श्री दर्शन (Shree Darshan) सुबह 3:15 बजे से शुरू होंगे. इसका उद्देश्य तड़के से उमड़ने वाली भीड़ को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराना है.ये भी पढ़े:Dress Code Implemented at Siddhivinayak Temple: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लागू हुआ ड्रेसकोड, छोटे कपड़े पहनकर नहीं कर पाएंगे अब दर्शन, ट्रस्ट ने लिया फैसला; देखें VIDEO

आरती के समय दर्शन पर रहेगा आंशिक प्रतिबंध

सुबह की आरती (Morning Aarti) का समय 5:00 AM से 5:30 AM तक तय किया गया है. इस दौरान कुछ समय के लिए दर्शन सीमित रह सकते हैं. इसके बाद मंदिर पूरे दिन खुला रहेगा और रात में शेज आरती (Shej Aarti) के बाद ही बंद होगा.

गुरुवार होने से ज्यादा भीड़ की संभावना

साल 2026 में न्यू ईयर डे (New Year’s Day) गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. इसे देखते हुए श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट (SSGTT) ने पहले से विशेष तैयारी की है.

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय

भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर परिसर और प्रभादेवी (Prabhadevi) इलाके में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के साथ मिलकर अतिरिक्त निजी सुरक्षा गार्ड (Private Security Guards) तैनात किए जाएंगे. सड़कों पर बैरिकेडिंग (Barricading) कर यातायात को नियंत्रित किया जाएगा.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार

मंदिर प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) और दिव्यांग भक्तों (Physically Challenged) के लिए अलग कतारों की व्यवस्था की है, ताकि वे बिना परेशानी दर्शन कर सकें. श्रद्धालुओं से बड़े बैग और प्रतिबंधित वस्तुएं न लाने की अपील की गई है.

वीआईपी दर्शन सीमित

पेड दर्शन / VIP दर्शन (Paid Darshan / VIP Pass) को भीड़ के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा. मंदिर के आसपास पार्किंग (Parking) बेहद सीमित रहेगी, इसलिए भक्तों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

ऑनलाइन दर्शन की भी सुविधा

जो श्रद्धालु मंदिर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए लाइव दर्शन (Live Darshan) की सुविधा मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) और मोबाइल ऐप (Mobile App) पर उपलब्ध रहेगी. इससे भीड़ कम करने में मदद मिलेगी.

आस्था और व्यवस्था का संतुलन

भगवान गणेश (Lord Ganesha) को समर्पित सिद्धिविनायक मंदिर हर साल नए साल और गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) जैसे अवसरों पर श्रद्धा का केंद्र बनता है. साल 2026 के लिए की गई ये व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की आस्था बनाए रखते हुए भीड़ प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और कदम मानी जा रही हैं.