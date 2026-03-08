Gold Rate Today March 8: उतार-चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता; जानें दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में आज 22K और 24K गोल्ड के ताजा रेट

Gold Rate Today March 8:  भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी रविवार, 8 मार्च को सोने की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. पिछले दो दिनों में आई जबरदस्त तेजी के बाद आज बाजार में ठहराव देखा जा रहा है. वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,63,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं, आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,50,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वैश्विक आर्थिक संकेतों और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कीमतों में यह उछाल आया है.

प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न महानगरों और शहरों में सोने के भाव में मामूली अंतर देखा जा रहा है, जो स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्जेस पर निर्भर करता है.

शहर 22K सोने का भाव 24K सोने का भाव
दिल्ली INR 1,50,150 INR 1,63,800
मुंबई INR 1,50,000 INR 1,63,640
चेन्नई INR 1,50,500 INR 1,64,180
कोलकाता INR 1,50,000 INR 1,63,640
बेंगलुरु INR 1,50,000 INR 1,63,640
अहमदाबाद INR 1,50,050 INR 1,63,700
जयपुर/लखनऊ INR 1,50,150 INR 1,63,800

वैश्विक बाजार -बढ़ती कीमतों के कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी श्रम बाजार में आई नरमी और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट ने सोने की चमक बढ़ा दी है. जब भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ती है, निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखते हैं. इसके अलावा, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने सोने के भंडार (Gold Reserves) को बढ़ाना भी कीमतों को सहारा दे रहा है.

घरेलू बाजार पर असर

भारत अपनी सोने की अधिकांश जरूरतों को आयात के जरिए पूरा करता है. ऐसे में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर स्थानीय कीमतों पर पड़ता है. रुपये की हल्की कमजोरी के कारण घरेलू स्तर पर सोने की लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है, जिससे खुदरा बाजार में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई हैं.

सप्ताहांत होने के कारण आज घरेलू बाजारों में कारोबार सीमित है, जिससे कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए आने वाले सप्ताह में बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी.

 