Gold Rate Today, March 06, 2026: सोने की कीमतों में आज गिरावट, जानिए दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में 22K और 24K गोल्ड का ताजा भाव

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 6 मार्च 2026 को सोने की कीमतों (Gold Rates) में गिरावट का रुख रहा. बाजार के जानकारों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत अमेरिकी डॉलर और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में दबाव बना हुआ है. हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद अब सोने के भाव में सुधार (Correction) देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी में, 24 कैरेट सोना INR 1,63,020 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि ज्वेलरी के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 22 कैरेट सोने की कीमत INR 1,49,440 है. आज, 06 मार्च को दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अहमदाबाद में सोने का रेट देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, March 05, 2026: सोने के दाम में आज हल्की गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में 22K और 24K गोल्ड का ताजा भाव

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट (22K) 24 कैरेट (24K) दिल्ली ₹1,49,440 ₹1,63,020 मुंबई ₹1,49,290 ₹1,62,870 चेन्नई ₹1,51,190 ₹1,64,940 कोलकाता ₹1,49,290 ₹1,62,870 बेंगलुरु ₹1,49,290 ₹1,62,870 हैदराबाद ₹1,49,290 ₹1,62,870 अहमदाबाद ₹1,49,340 ₹1,62,920 पुणे ₹1,49,290 ₹1,62,870 जयपुर ₹1,49,440 ₹1,63,020 लखनऊ ₹1,49,440 ₹1,63,020

(नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।)

कीमतों में गिरावट के कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण है. सोने की कीमतों का डॉलर के साथ विपरीत संबंध होता है, इसलिए डॉलर इंडेक्स के बढ़ने पर सोना निवेश के लिए थोड़ा कम आकर्षक हो जाता है. इसके अलावा, निवेशक आगामी अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर रुख का इंतजार कर रहे हैं, जिससे बाजार में फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की स्थिति है.

निवेश के लिए बाजार का रुख

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा सौदे भी दायरे में बने हुए हैं. उच्च ब्याज दरें सोने जैसे गैर-उपज (non-yielding) वाली परिसंपत्तियों के लिए एक चुनौती बनी रहती हैं. हालांकि, सोने को अभी भी लंबी अवधि के लिए एक सुरक्षित निवेश और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव (hedge) के रूप में देखा जाता है.

बाजार में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है जब तक कि ब्याज दरों और वैश्विक भू-राजनीतिक मोर्चे पर स्थिति और स्पष्ट नहीं हो जाती. यदि आप सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखना उचित होगा.