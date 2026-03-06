India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final: कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा फाइनल? टिकट से लेकर लाइव प्रसारण तक जानें मैच से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, T20 World Cup 2026 Final Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को सात रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया था. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women Only Test Day 1 Stumps Scorecard: पर्थ में पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 96 रन, एलिस पैरी ने खेली शानदार पारी; यहां देखें स्कोरकार्ड

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है. फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. यह खिताबी मुकाबला 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. करीब एक महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद अब क्रिकेट फैंस को एक हाईवोल्टेज फाइनल देखने को मिलेगा.

सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड को वानखेड़े स्टेडियम में 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा. खास बात यह है कि भारत इस मुकाबले में अपने टी20 वर्ल्ड कप खिताब का बचाव करने उतरेगा.

कब खेला जाएगा भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल?

तारीख: 8 मार्च 2026

समय: शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

फॉर्मेट: टी20 इंटरनेशनल

मौका: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला

दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है.

भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच दिलचस्प मुकाबला

आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमेशा कड़ी टक्कर देखने को मिली है. दोनों टीमें दबाव में शांत रहकर खेलने के लिए जानी जाती हैं. भारत के पास विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप है, जबकि न्यूजीलैंड अपनी अनुशासित गेंदबाजी और रणनीतिक कप्तानी के लिए प्रसिद्ध है. ऐसे में खिताबी मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है.

अगर मैच टाई हुआ तो क्या होगा?

अगर फाइनल मुकाबला टाई होता है तो मैच का फैसला सुपर ओवर से किया जाएगा. अगर सुपर ओवर भी टाई रहता है तो आईसीसी के नियमों के अनुसार विजेता का फैसला किया जाएगा. इसके अलावा मौसम खराब होने की स्थिति में रिजर्व डे का भी प्रावधान रखा जा सकता है.

कहां खेला जाएगा फाइनल मुकाबला?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. यह स्टेडियम अपनी विशाल क्षमता और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है. इस बड़े मुकाबले के लिए स्टेडियम में भारी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है.

फाइनल मैच के टिकट कैसे खरीदें?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के टिकट आधिकारिक आईसीसी प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे जा सकते हैं.

टिकट खरीदने के लिए आप इन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट

ऑथराइज्ड टिकटिंग पार्टनर

आईसीसी का आधिकारिक टिकटिंग प्लेटफॉर्म

फैंस को सलाह दी जाती है कि ज्यादा मांग के कारण टिकट जल्दी बुक करें और किसी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदने से बचें.

फैंस के लिए जरूरी बातें

फाइनल मैच के टिकटों की मांग काफी ज्यादा है, इसलिए जल्दी बुकिंग करना बेहतर रहेगा.

डिजिटल टिकट के साथ स्टेडियम में प्रवेश के समय वैध आईडी दिखाना पड़ सकता है.

टिकट की कीमत सीट कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, जिसमें जनरल स्टैंड, प्रीमियम सीट और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स शामिल हैं.

कहां देख सकते हैं लाइव मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल दुनिया भर में आईसीसी के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स के जरिए प्रसारित किया जाएगा. भारत में फैंस इस मुकाबले को स्पोर्ट्स टीवी नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा डिजिटल राइट्स रखने वाले प्लेटफॉर्म पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी. मैच से पहले प्री-मैच एनालिसिस, पिच रिपोर्ट और मैच के बाद प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा.

क्यों खास है यह फाइनल मुकाबला

टी20 क्रिकेट को सबसे रोमांचक फॉर्मेट माना जाता है, जहां एक ओवर में ही मैच का रुख बदल सकता है. भारत की आक्रामक बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड की अनुशासित गेंदबाजी के बीच यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है. ऐसे में 8 मार्च को होने वाला यह फाइनल मुकाबला हाल के वर्षों के सबसे यादगार टी20 मैचों में से एक बन सकता है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.