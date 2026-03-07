Thane Night Traffic Diversions: ठाणे के कल्याण-शिल रोड पर मेट्रो निर्माण के चलते 31 मार्च तक रात्रीकालीन ट्रैफिक बंद, इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

(Photo Credits Twitter)

Thane Night Traffic Diversions: मुंबई मेट्रो लाइन 12 (कल्याण-तलोजा) के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए ठाणे सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कल्याण-शील रोड पर रात के समय ट्रैफिक ब्लॉक की घोषणा की है. यह पाबंदी 6 मार्च से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी. अधिकारियों के अनुसार, गर्डर बिछाने के काम के चलते रात 11:55 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा.

मेट्रो लाइन 12 के लिए गर्डर इंस्टॉलेशन

ठाणे शहर के पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मानपाड़ा सर्कल और टाटा नाका के बीच मेट्रो के सीमेंट गर्डर लगाने का काम चल रहा है. भारी गैन्ट्री मशीनरी के उपयोग और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इन सड़कों को अस्थायी रूप से बंद करना आवश्यक हो गया है. शीलफाटा से कल्याण की ओर जाने वाले वाहनों को अलग-अलग चरणों में डायवर्ट किया जाएगा.

तारीख के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

प्रशासन ने निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित रूट चार्ट जारी किया है:

6 मार्च से 10 मार्च: शीलफाटा से कल्याण की ओर जाने वाला ट्रैफिक सोनारपाड़ा (पिलर नंबर 180) के पास बंद रहेगा. वाहन यहां से बाएं मुड़कर सर्विस रोड और डीएनएस चौक के रास्ते आगे बढ़ सकेंगे.

11 मार्च से 18 मार्च: विकोनाका (पिलर नंबर 105) के पास प्रवेश बंद रहेगा. वाहनों को पिलर नंबर 105 से बाएं मुड़कर सर्विस रोड का उपयोग करना होगा और पिलर नंबर 67 (टाटा नाका) से मुख्य मार्ग पर लौटना होगा.

19 मार्च से 25 मार्च: मानपाड़ा चौक (पिलर नंबर 200) के पास आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. वाहन यहां से सर्विस रोड लेकर सोनारपाड़ा (पिलर नंबर 180) के पास से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.

26 मार्च से 31 मार्च: सोनारपाड़ा (पिलर नंबर 164) के पास रास्ता बंद रहेगा. यात्रियों को सर्विस रोड के जरिए डीएनएस चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

ट्रैफिक पुलिस ने देर रात यात्रा करने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन संकेतों का पालन करें. स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पाबंदियां केवल निर्धारित समय (रात 11:55 से सुबह 5:00) के लिए हैं और दिन के समय ट्रैफिक सामान्य रूप से संचालित होगा.