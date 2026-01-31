Thane: बदलापुर स्टेशन पर लोकल ट्रेन से गिरकर 28 वर्षीय महिला की मौत, सुबह की भीड़ बनी काल; VIDEO

ठाणे, 31 जनवरी: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शनिवार सुबह पीक ऑवर के दौरान एक दुखद रेल दुर्घटना सामने आई है. बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ वाली उपनगरीय लोकल ट्रेन से गिरने के कारण एक 28 वर्षीय महिला की मौत हो गई. राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अनुसार, यह घटना सुबह के व्यस्त समय में हुई जब यात्री अपने काम पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इस दुखद घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भी वायरल हुआ है. वीडियो में सुबह के समय प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेन में चढ़ने के लिए मची अफरा-तफरी साफ देखी जा सकती है. स्थानीय यात्रियों का कहना है कि बदलापुर जैसे स्टेशनों पर सुबह के समय ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि डिब्बे में प्रवेश करना जान जोखिम में डालने जैसा होता है. यह भी पढ़े:  Mumbai Local Train Update: नए साल पर मुंबईकरों को CR का बड़ा तोहफा, 26 जनवरी से हार्बर लाइन पर फिर दौड़ेंगी AC लोकल ट्रेनें, चेक टाइम

 बदलापुर स्टेशन पर हादसा

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश बनी घातक

कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ निरीक्षक पंढरी कांडे ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 8.10 बजे बदलापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हुई. मृतका की पहचान चेतना देवरुखकर (28) के रूप में हुई है. चेतना ठाणे स्थित एक निजी फर्म में काम करती थी और हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए स्टेशन पहुंची थी. वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) की ओर जाने वाली एक चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भीड़ और असंतुलन के कारण उसका पैर फिसल गया और वह सीधे प्लेटफॉर्म पर गिर गई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

हादसे के तुरंत बाद चेतना को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कल्याण जीआरपी ने इस संबंध में दुर्घटनावश मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

लोकल ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा की चुनौती

मुंबई और उसके आसपास के उपनगरीय इलाकों में लोकल ट्रेनों से गिरकर होने वाली मौतें एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं. बदलापुर, कल्याण और डोंबिवली जैसे दूरदराज के स्टेशनों से मुंबई की ओर आने वाली ट्रेनों में क्षमता से कई गुना ज्यादा यात्री सवार होते हैं. यात्रियों ने कई बार अतिरिक्त ट्रेनों और प्लेटफॉर्म सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके.