VIRAL VIDEO: मुंबई में सड़क किनारे पेशाब करने के बाद बिना हाथ धोए पॉपकॉर्न बेचता दिखा वेंडर, स्वच्छता पर उठे सवाल; लोगों ने कार्रवाई की मांग की
Mumbai Popcorn Vendor Video: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खाद्य स्वच्छता (Food Hygiene) को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें सड़क किनारे पॉपकॉर्न बेचने वाला एक व्यक्ति बेहद अस्वास्थ्यकर हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वेंडर पहले सड़क किनारे पेशाब करता है और फिर बिना हाथ धोए सीधे अपने स्टाल पर लौटकर ग्राहकों को पॉपकॉर्न परोसने लगता है. इस घटना ने स्ट्रीट फूड की शुद्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है.

क्या है वायरल वीडियो में?

मूल रूप से 'News9' के इंस्टाग्राम हैंडल द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में एक व्यक्ति को सड़क के एक तरफ पेशाब करते हुए देखा जा सकता है. इसके तुरंत बाद, वह व्यक्ति सड़क पार कर अपने पॉपकॉर्न स्टाल पर वापस आता है. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे व्यक्ति ने पूरी घटना को विस्तार से बताया है. उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि वेंडर काम शुरू करने से पहले हाथ धोएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया.  यह भी पढ़े: Jalaun Shocker: पानी पूरी खाते हुए हाई टेंशन तार युवक पर गिरा, जालौन में सड़क पर ही झुलसकर हुई मौत

मुंबई में स्वच्छता पर उठे सवाल

बिना स्वच्छता के खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग

वीडियो के विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि स्टाल पर लौटने के ठीक बाद, वेंडर ने नंगे हाथों से पॉपकॉर्न को प्लास्टिक के पैकेट में भरना शुरू कर दिया. रिकॉर्डिंग के दौरान ही एक दूसरा ग्राहक स्टाल पर आता है और वेंडर उसे भी उन्हीं गंदे हाथों से पॉपकॉर्न सर्व करता है. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी आक्रोशित हैं.

'सपोर्ट लोकल' बनाम स्वच्छता मानक

वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने 'लोकल वेंडर्स' को सपोर्ट करने की दलील पर भी सवाल उठाए हैं. उसने टिप्पणी करते हुए कहा कि अक्सर लोग महंगे ब्रांड्स के बजाय स्थानीय विक्रेताओं की मदद करने की बात करते हैं, लेकिन क्या इस तरह की स्वच्छता के साथ उनका समर्थन किया जा सकता है? यह घटना दर्शाती है कि कुछ स्ट्रीट फूड स्टालों पर बुनियादी स्वच्छता मानकों की भारी अनदेखी की जा रही है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया और कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने वालों की सख्त निगरानी करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी स्वच्छता नियमों का पालन करना अनिवार्य है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो खाने-पीने की चीजें बेचते हैं.

 