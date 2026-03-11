Bollywood Guy Controversy: जेफरी एपस्टीन फाइल्स में 'बॉलीवुड गाय' के जिक्र पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी: बताया इसे 'बेतुका और रैंडम'

अनुराग कश्यप (Photo Credit: Instagram)

Bollywood Guy Controversy: मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप (Filmmaker Anurag Kashyap) ने हाल ही में उन सोशल मीडिया (Social Media) चर्चाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिनमें उनका नाम दिवंगत जेफरी एपस्टीन (Late Jeffrey Epstein) से संबंधित दस्तावेजों (Epstein Files) में होने का दावा किया गया था. एक इंटरव्यू के दौरान कश्यप ने इन खबरों पर हंसते हुए इन्हें पूरी तरह से "संदर्भहीन" और "महज एक रैंडम ईमेल" (Random Mail) करार दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल किसी ईमेल थ्रेड में नाम होने का मतलब किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ाव नहीं होता. यह भी पढ़ें: इफ्तार पार्टी में मालपुआ बनाने पर ट्रोल हुईं ‘जय हो’ एक्ट्रेस डेज़ी शाह: हेटर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब (Watch)

'बॉलीवुड गाय' के संदर्भ पर कश्यप की सफाई

विवाद तब शुरू हुआ जब रिपोर्टों में कहा गया कि एपस्टीन मामले में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के एक नए बैच में किसी "बॉलीवुड गाय" (Bollywood Guy) का जिक्र है. 'सिट विद हिटलिस्ट' को दिए इंटरव्यू में जब कश्यप से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया.

कश्यप ने बताया, "एक मेल में... एक रैंडम मेल में मेरा जिक्र है. हमें हार्वर्ड, येल और हर जगह से आमंत्रण मिलते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि यह वहां कैसे पहुंचा." उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें चीन में किसी बैठक का सुझाव दिया गया था. उन्होंने कहा, "मैं कभी बीजिंग नहीं गया. मैं 2014 से पहले एक बार शंघाई गया था, वह भी बॉम्बे की एक फिल्म की रेकी के सिलसिले में."

अन्य वैश्विक हस्तियों के साथ नाम पर मजाक

अपनी हाजिरजवाबी के लिए मशहूर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के निर्देशक ने उन दस्तावेजों में शामिल अन्य बड़े राजनेताओं और व्यापारिक दिग्गजों के नाम पर चुटकी भी ली. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "वाह! देखिए मुझे किन लोगों का साथ (कंपनी) मिला है." हालांकि, उन्होंने तुरंत गंभीरता से स्पष्ट किया कि एपस्टीन के सहयोगियों द्वारा भेजे गए अनचाहे ईमेल में नाम होना किसी भी तरह के अवैध संबंधों का प्रमाण नहीं है.

अनुराग कश्यप का पूरा इंटरव्यू यहां देखें:

क्या हैं ये 'एपस्टीन फाइल्स'?

दरअसल, अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए इन रिकॉर्ड्स में लगभग 300 सार्वजनिक हस्तियों के नाम शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कई नाम केवल यात्रा लॉग, संपर्क सूचियों या ईमेल संचार के कारण मौजूद हैं. कई बार एपस्टीन के सहयोगी प्रभावशाली हस्तियों तक पहुंचने के लिए बिना उनकी जानकारी के उनके नाम ईमेल में डाल दिया करते थे.

सुर्खियों से बेपरवाह अनुराग

अपनी फिल्म 'कैनेडी' की सफलता का आनंद ले रहे अनुराग कश्यप ने कहा कि वे अब इस तरह की सुर्खियों से परेशान नहीं होते. उन्होंने कहा, "मैं उस स्थिति में पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे ये बातें परेशान करने के बजाय हास्यास्पद लगती हैं." उनके अनुसार, अक्सर लोग दस्तावेजों की बारीकियों को समझे बिना केवल हेडलाइंस के आधार पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं.