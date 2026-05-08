Shakti Kapoor Death Hoax: शक्ति कपूर ने मौत की अफवाहों पर जताई नाराजगी, बोले- मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ करूंगा शिकायत

Shakti Kapoor

Shakti Kapoor Death Hoax: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई अपनी मौत की झूठी खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. अभिनेता ने इन अफवाहों को "गलत और गैरजिम्मेदाराना" बताते हुए साफ कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ और खुश हैं. एक वीडियो संदेश जारी कर शक्ति कपूर ने लोगों से बिना पुष्टि किए किसी भी खबर को शेयर न करने की अपील की. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे.

वीडियो में शक्ति कपूर शांत लेकिन सख्त अंदाज में नजर आए. उन्होंने दर्शकों से कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह फर्जी हैं. अभिनेता ने चिंता जताई कि इंटरनेट पर गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, खासकर जब मामला किसी व्यक्ति की मौत से जुड़ा हो.

View this post on Instagram A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla)

शक्ति कपूर ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि बिना सच्चाई जाने किसी भी खबर को आगे बढ़ाना गलत है, क्योंकि इससे लोगों में भ्रम और घबराहट फैल सकती है.

रजा मुराद के साथ भी हो चुका है ऐसा मामला

शक्ति कपूर की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब पिछले साल दिग्गज अभिनेता रजा मुराद भी इसी तरह की झूठी खबर का शिकार हुए थे. सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट के जरिए दावा किया गया था कि उनका निधन हो गया है. बाद में रजा मुराद ने इस मामले में अंधेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

उस समय ANI से बातचीत में रजा मुराद ने कहा था कि वायरल पोस्ट में सिर्फ उनके निधन की झूठी खबर ही नहीं फैलाई गई, बल्कि यह भी कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में दशकों तक काम करने के बावजूद किसी ने उन्हें याद नहीं किया. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं के नुकसान को उजागर किया था.

700 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

शक्ति कपूर बॉलीवुड में अपने कॉमिक और विलेन किरदारों के लिए खास पहचान रखते हैं, उन्होंने हिंदी सिनेमा में 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. 1980 और 1990 के दशक में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा रही. अभिनेता कादर खान और असरानी के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच बेहद पसंद की गई थी. उनकी चर्चित फिल्मों में राजा बाबू, अंदाज़ अपना अपना, चालबाज़, कुली नंबर 1, जुड़वा, सत्ते पे सत्ता और बोल राधा बोल शामिल हैं.

हालिया फिल्मों में भी आए नजर

शक्ति कपूर हाल ही में मेरे पति की बीवी में नजर आए थे, जिसका निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया था. इस फिल्म में अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकाओं में थे. इससे पहले वह संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में भी नजर आए थे, जिसमें रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना ने अहम भूमिका निभाई थी.

शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हैं. शक्ति कपूर ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि श्रद्धा अपने समकालीन कलाकारों की तुलना में कम फिल्में करती हैं, क्योंकि उनकी फीस ज्यादा है.

अपने वीडियो संदेश के जरिए शक्ति कपूर ने साफ कर दिया है कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और वायरल खबरें पूरी तरह झूठी हैं. साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करने की जरूरत को उजागर करता है.