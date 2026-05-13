Dileep Raj Dies: कन्नड़ अभिनेता दिलीप राज का 47 साल की उम्र में निधन; दिल का दौरा पड़ने से गई जान

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Dileep Raj Dies: कन्नड़ सिनेमा और टेलीविजन जगत के लोकप्रिय अभिनेता और निर्माता दिलीप राज का बुधवार, 13 मई 2026 को निधन हो गया. 47 वर्षीय अभिनेता को सुबह दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. उनके आकस्मिक निधन की खबर से सैंडलवुड (कन्नड़ फिल्म उद्योग) और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है. दिलीप राज के परिवार में उनकी पत्नी श्रीविद्या और दो बच्चे हैं.

फिल्मी करियर की शुरुआत और पहचान

दिलीप राज ने साल 2005 में फिल्म 'बॉयफ्रेंड' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. हालांकि, उन्हें बड़ी पहचान 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मिलना' से मिली, जिसमें उन्होंने पुनीत राजकुमार और पार्वती थिरुवोथु के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यह फिल्म सिनेमाघरों में 500 दिनों तक चलने के लिए जानी जाती है. इसके बाद उन्होंने 'लव गुरु' (2009) और 'गाना बजाना' (2010) जैसे रोमांटिक ड्रामा में भी काम किया.

टेलीविजन की दुनिया में सफलता

फिल्मों में निरंतर अवसर न मिलने के कारण दिलीप राज ने टेलीविजन का रुख किया, जहां उन्हें अपार सफलता मिली. उन्होंने सुपरहिट सीरियल 'हिटलर कल्याण' (2021-2024) में न केवल मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि इसका निर्माण भी किया. इसके अलावा उन्होंने 'पारू' और 'विद्या विनायक' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों का भी निर्माण किया. वे एक कुशल डबिंग कलाकार और थिएटर अभिनेता भी थे.

चरित्र अभिनेता के रूप में छाप

दिलीप राज ने कई चर्चित फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी. इनमें 'यू-टर्न' (2016), 'ऑर्केस्ट्रा मैसूरु' (2023) और 'निम्न वस्तुगलिगे नीवे जवाबदारारू' (2025) शामिल हैं. उन्हें आखिरी बार हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लव मॉकटेल 3' में देखा गया था.

सैंडलवुड के कई कलाकारों और निर्देशकों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इसे कन्नड़ मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ी क्षति बताया है.

मैं दिलीप राज के करियर और कन्नड़ मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान के बारे में और अधिक जानने में आपकी मदद कर सकता हूँ. क्या हम इनके बारे में और विस्तार से चर्चा करें? हम इनमें से किसी भी विषय को चुन सकते हैं: