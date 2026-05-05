‘3 Idiots’ का सीक्वल: विक्की कौशल बनेंगे आमिर खान के नए 'इडियट'? जानें फिल्म को लेकर क्या हैं ताजा अपडेट्स

‘3 Idiots’ का सीक्वल' (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 5 मई: भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक '3 इडियट्स' (3 Idiots) का यूनिवर्स अब विस्तार के लिए तैयार है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के सीक्वल में एक नए मुख्य कलाकार की एंट्री हो सकती है. बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल में अभिनय करने के लिए चर्चा में हैं, जिसका संभावित शीर्षक '4 इडियट्स' (4 Idiots) बताया जा रहा है. यदि बातचीत सफल रहती है, तो विक्की कौशल (Vicky Kaushal) पहली बार आमिर खान (Aamir Khan), आर. माधवन (R. Madhavan) और शरमन जोशी (Sharman Joshi) की मूल तिकड़ी के साथ स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: आमिर खान का बड़ा खुलासा: गौरी स्प्रैट के साथ महसूस करते हैं 'मुकम्मल', पिछली शादियों की विफलता पर तोड़ी चुप्पी

विक्की कौशल और राजकुमार हिरानी की तीसरी फिल्म?

निर्देशक राजकुमार हिरानी और आमिर खान फिल्म के सीक्वल में एक नया आयाम जोड़ना चाहते हैं. सूत्रों का कहना है कि विक्की कौशल इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साहित हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्की, आमिर और हिरानी के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं और विक्की ने मौखिक रूप से इस भूमिका के लिए सहमति दे दी है.

यह प्रोजेक्ट विक्की कौशल और राजकुमार हिरानी का तीसरा सहयोग होगा, इससे पहले दोनों 'संजू' और 'डंकी' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं.

प्रोडक्शन और शूटिंग का शेड्यूल

फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह के बावजूद, प्रशंसकों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. फिल्म फिलहाल स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है, जहां राजकुमार हिरानी और पटकथा लेखक अभिजात जोशी कहानी को 2009 की मूल फिल्म के स्तर तक ले जाने पर काम कर रहे हैं. अनुमानों के अनुसार, फिल्म का प्रोडक्शन साल 2027 की दूसरी छमाही से पहले शुरू होने की उम्मीद कम है.

इस देरी का मुख्य कारण कलाकारों का व्यस्त शेड्यूल भी है. विक्की कौशल इस समय 'महावतार' और संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं. वहीं आमिर खान के पास भी रेंचो की दुनिया में लौटने से पहले अन्य प्रोडक्शन प्रतिबद्धताएं हैं. यह भी पढ़ें: Ashneer Grover Biopic: अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक में 61 साल के आमिर खान की पत्नी बनेंगी 39 वर्षीय श्रद्धा कपूर? जानें फिल्म से जुड़ी बातें

10 साल के 'टाइम जंप' के साथ नई कहानी

सीक्वल की कहानी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार, फिल्म की पटकथा में लगभग 10 साल का 'टाइम जंप' दिखाया जाएगा. कहानी यह दिखाएगी कि फिल्म के पुराने पात्र इतने वर्षों में कैसे विकसित हुए हैं और विक्की कौशल का नया किरदार इस ग्रुप के 'इडियट' डायनामिक में कैसे फिट होता है.

'3 इडियट्स' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक वैश्विक घटना थी जिसने शिक्षा प्रणाली के दबाव पर देशव्यापी चर्चा शुरू की थी. विक्की कौशल जैसे नई पीढ़ी के कलाकार को जोड़कर, सीक्वल का लक्ष्य पुराने प्रशंसकों और आज की युवा पीढ़ी के बीच एक सेतु बनाना है.