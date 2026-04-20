Ashneer Grover Biopic: अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक में 61 साल के आमिर खान की पत्नी बनेंगी 39 वर्षीय श्रद्धा कपूर? जानें फिल्म से जुड़ी बातें

श्रद्धा कपूर; अशनीर ग्रोवर; आमिर खान (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Amir Khan) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने के लिए तैयार हैं. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जोड़ी भारतपे (BharatPe) के सह-संस्थापक और चर्चित व्यवसायी अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) के जीवन पर आधारित एक हाई-प्रोफाइल बायोग्राफिकल ड्रामा में नजर आएगी.'स्त्री 2' (Stree 2) की ऐतिहासिक सफलता के बाद श्रद्धा कपूर के खाते में यह एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है. पिछले तीन वर्षों से विकास के चरण में रही यह फिल्म स्टार्टअप जगत की बारीकियों और अश्नीर ग्रोवर के विवादों से भरे करियर को दर्शाएगी. यह भी पढ़ें: जैस्मिन सैंडलस का छलका दर्द: सफलता के बीच जब शराब की लत और अकेलेपन से जूझ रही थीं ‘धुरंधर’ की सिंगर

आमिर खान की पत्नी का किरदार निभाएंगी श्रद्धा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रद्धा कपूर को अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर की भूमिका के लिए फाइनल किया गया है. माधुरी जैन भारतपे में 'हेड ऑफ कंट्रोल्स' के पद पर रह चुकी हैं और अश्नीर के साथ उनके निष्कासन के दौरान काफी चर्चा में रही थीं.

फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि श्रद्धा इस रोल के लिए पहली पसंद थीं, क्योंकि वे पिछले काफी समय से इस फिल्म की पटकथा (Screenplay) के विकास से करीब से जुड़ी हुई हैं. पहली बार आमिर खान (61) और श्रद्धा कपूर (39) की जोड़ी को एक साथ देखना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प होगा.

राहुल मोदी संभालेंगे निर्देशन की कमान

इस फिल्म का लेखन और निर्देशन राहुल मोदी कर रहे हैं, जो इससे पहले 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'तू झूठी मैं मक्कार' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. राहुल पिछले तीन सालों से स्टार्टअप इकोसिस्टम की जटिलताओं को सटीक रूप से पर्दे पर उतारने के लिए पटकथा पर काम कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि श्रद्धा और राहुल मोदी के बीच निजी रिश्तों की अफवाहें भी अक्सर चर्चा में रहती हैं, हालांकि दोनों ने कभी इसे आधिकारिक नहीं किया है. यह भी पढ़ें: Deepika Padukone To Shoot ‘Intense Action Sequence’: दूसरी प्रेग्नेंसी में भी नहीं थमी दीपिका पादुकोण की रफ्तार, ‘राका’ में करेंगी हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग

आमिर खान ने दी 'ग्रीन सिग्नल'

अपने किरदारों को लेकर बेहद चयनात्मक रहने वाले आमिर खान को फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आमिर ने अश्नीर ग्रोवर के व्यक्तित्व और स्टार्टअप जगत की 'कड़वी सच्चाई' को दिखाने वाले इस ड्रामा के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. यह फिल्म काफी हद तक अश्नीर ग्रोवर की आत्मकथा 'डॉगलापन: द हार्ड ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स' (Doglapan: The Hard Truth about Life and Start-Ups) पर आधारित होने की उम्मीद है.

अश्नीर ग्रोवर ने खुद भी सोशल मीडिया पर संकेत दिया था कि उनकी टीम एक मूवी पर काम कर रही है.

उम्र के फासले पर चर्चा और फिल्म का इंतजार

आमिर खान और श्रद्धा कपूर के बीच 22 साल के उम्र के फासले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि दोनों कलाकारों का अनुभव और उनकी लोकप्रियता इस फिल्म को प्री-प्रोडक्शन स्टेज में ही साल के सबसे प्रतीक्षित प्रोजेक्ट्स में से एक बनाती है. आमिर खान अपनी आगामी फिल्म 'सितारे जमीन पर' के बाद इस बायोपिक के जरिए एक दमदार वापसी की तलाश में हैं.