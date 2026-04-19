Deepika Padukone To Shoot ‘Intense Action Sequence’: दूसरी प्रेग्नेंसी में भी नहीं थमी दीपिका पादुकोण की रफ्तार, ‘राका’ में करेंगी हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग

Deepika Padukone To Shoot ‘Intense Action Sequence’: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोन अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी काम से ब्रेक लेने के मूड में नहीं हैं. हाल ही में पति रणवीर सिंह के साथ अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान करने के बाद अब खबर है कि दीपिका अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग जारी रखेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह निर्देशक एटली की फिल्म ‘राका’ में एक्शन सीक्वेंस शूट करती नजर आएंगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपिका पादुकोण अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में लगी हुई हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म ‘राका’, जिसमें अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं, उसके लिए दीपिका इंटेंस एक्शन सीक्वेंस शूट करेंगी. यह फिल्म दीपिका की एटली और अल्लू अर्जुन के साथ पहली कोलैबोरेशन है.

सूत्रों के मुताबिक, “दीपिका अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी ‘राका’ की शूटिंग कर रही हैं और फिल्म के लिए हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन का हिस्सा बनेंगी.” साथ ही, फिल्म की टीम उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है और शूटिंग शेड्यूल को उसी अनुसार मैनेज किया जा रहा है.

इसके अलावा दीपिका सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म 'किंग' की भी रिलीज हुई पूरी शूटिंग। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ‘किंग’ को लेकर कहा जा रहा है कि यह फिल्म बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर होगी.

दीपिका और रणवीर सिंह ने 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के खास मौके पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी, जिसमें उनकी बेटी दुआ भी नजर आई. गौरतलब है कि इस कपल ने साल 2018 में शादी की थी और सितंबर 2024 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था.

दीपिका पादुकोण के इस फैसले ने एक बार फिर उनके प्रोफेशनलिज्म को साबित किया है. इससे पहले भी वह अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान निर्देशक Rohit Shetty की फिल्म ‘सिंघम अगेन’ की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं. उस दौरान भी उनके काम के प्रति समर्पण की काफी सराहना हुई थी. दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान भी दीपिका का इस तरह बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना यह दिखाता है कि वह इंडस्ट्री की सबसे मजबूत और समर्पित अभिनेत्रियों में से एक हैं.