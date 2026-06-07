Shahdol Road Accident: एमपी के शहडोल में भीषण सड़क हादसा, NH-43 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग महिला की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल; VIDEO

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

Shahdol Road Accident: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से रविवार को एक बेहद दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे-43 (NH-43) पर एक तेज रफ्तार 16 पहिया बड़े ट्रेलर ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस मोटरसाइकिल पर एक ही परिवार के चार लोग सवार थे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस भीषण टक्कर के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

मृतक महिला की पहचान

मृतक महिला की पहचान कोटवार कला गांव की रहने वाली रेखा यादव के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में घायल होने वाले उनके परिवार के अन्य सदस्यों में उनकी बेटी आंचल यादव, दामाद नीरज यादव और उनकी एक वर्षीय मासूम पोती शामिल हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Road Accident: मुंबई के मालाड में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा, BEST बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत

शहडोल में भीषण सड़क हादसा

मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था परिवार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह परिवार केशवाही स्थित प्रसिद्ध "मरखी माता मंदिर" में दर्शन करने के लिए गया था. रविवार को अपनी बाइक पर सवार होकर पूरा परिवार वापस अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान बटूरा गांव में मऊहारी दाई मंदिर के पास यह हादसा हुआ.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीछे से आ रहे भारी-भरकम ट्रेलर ट्रक की रफ्तार बेहद तेज थी. चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दो-पहिया वाहन ट्रक के साथ काफी दूर तक घिसटता चला गया.

मौके पर ही हुई बुजुर्ग महिला की मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि रेखा यादव सड़क पर गिर गईं और ट्रेलर का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर स्थानीय राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. टक्कर की वजह से आंचल, नीरज और एक साल की बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाई और घायल परिवार को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि तीनों घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. उन्हें शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं और आंतरिक चोटें आने की भी आशंका है, जिसके चलते उन्हें डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है.

चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार

हादसे के तुरंत बाद आरोपी ट्रेलर ड्राइवर पुलिस कार्रवाई के डर से अपने बड़े वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही अमलाई थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, दुर्घटना को अंजाम देने वाले 16 पहिया ट्रेलर ट्रक को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है.