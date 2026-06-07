WTC Points Table 2025-27: लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने बदला समीकरण, एक हार ने न्यूजीलैंड को पहुंचाया चौथे स्थान पर, साउथ अफ्रीका ने लगाई लंबी छलांग

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 1st Test Match: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 जून से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में खेला गया. पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज अपने नाम करने मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) संभालेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी टॉम लैथम (Tom Latham) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: ENG vs NZ, 1st Test Match Day 4 Scorecard: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त, मैच में बने कई बड़े रिकॉर्ड

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 115 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. गेंदबाजों के दबदबे वाले इस मुकाबले का नतीजा चौथे दिन ही निकल गया. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 254 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन कीवी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 115 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में शानदार शुरुआत की है. मुकाबले का नतीजा चौथे दिन के पहले सत्र में ही निकल गया. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 253 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन कीवी टीम अपनी दूसरी पारी में केवल 138 रन पर सिमट गई.

इस हार का असर आईईसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका पर भी देखने को मिला है. न्यूजीलैंड को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को फायदा मिला है.

साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को हुआ फायदा

लॉर्ड्स टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर थी. हालांकि, हार के बाद टीम चौथे स्थान पर खिसक गई है. न्यूजीलैंड ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिनमें 2 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ उसका अंक प्रतिशत 58.33 है. कीवी टीम के नीचे आने का सीधा फायदा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को मिला है. साउथ अफ्रीका 75.00 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि श्रीलंका 66.67 प्रतिशत अंक के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं ऑस्ट्रेलिया 87.50 प्रतिशत अंक के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर बनी हुई है.

इंग्लैंड को जीत के बावजूद नहीं मिला स्थान में फायदा

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट जीतकर अपने अंक प्रतिशत में सुधार जरूर किया है, लेकिन उसकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है. टीम पहले भी सातवें स्थान पर थी और अब भी सातवें स्थान पर ही मौजूद है. हालांकि, इस जीत के बाद इंग्लैंड का अंक प्रतिशत बढ़कर 37.88 हो गया है, जिससे आगे के मुकाबलों में उसके लिए टॉप-4 की दौड़ में बने रहना आसान हो सकता है.

टीम इंडिया छठे स्थान पर

भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में छठे स्थान पर बनी हुई है. टीम का अंक प्रतिशत 48.15 है. वहीं बांग्लादेश 58.33 प्रतिशत अंक के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है और भारत से ऊपर है.

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की स्थिति खराब

पाकिस्तान की टीम 4 मैचों के बाद केवल 8.33 प्रतिशत अंक के साथ आठवें स्थान पर है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा है. वेस्टइंडीज ने इस चक्र में अब तक 8 मैच खेले हैं और एक भी मुकाबला जीतने में सफल नहीं हुई है. टीम केवल 4.17 प्रतिशत अंक के साथ अंकतालिका में अंतिम स्थान पर मौजूद है.

WTC 2025-27 अंकतालिका

स्थान टीम PCT 1 ऑस्ट्रेलिया 87.50 2 दक्षिण अफ्रीका 75.00 3 श्रीलंका 66.67 4 न्यूजीलैंड 58.33 5 बांग्लादेश 58.33 6 भारत 48.15 7 इंग्लैंड 37.88 8 पाकिस्तान 8.33 9 वेस्टइंडीज 4.17

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 17 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंग्टन ओवल (2Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.