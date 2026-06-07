ENG vs NZ, 1st Test Match Day 4 Scorecard: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त, मैच में बने कई बड़े रिकॉर्ड

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 1st Test Match Day 4 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 जून से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में खेला गया. पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज अपने नाम करने मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) संभालेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी टॉम लैथम (Tom Latham) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, Only Test Match Day 2 Stumps: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने मजबूत की पकड़, दूसरे दिन 5 विकेट झटक मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेला

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 115 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. गेंदबाजों के दबदबे वाले इस मुकाबले का नतीजा चौथे दिन ही निकल गया. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 254 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन कीवी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई. आइए मैच में बने प्रमुख रिकॉर्ड्स और अहम प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

ऐसा रहा मैच का हाल

इंग्लैंड की पहली पारी 140 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए. जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी 113 रन पर खत्म हो गई. इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने 5 विकेट लेकर टीम को बढ़त दिलाई. पहली पारी में मिली बढ़त के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 226 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 138 रन पर ऑलआउट हो गई. इंग्लैंड की ओर से गस एटकिंसन ने 5 विकेट झटके.

काइल जैमीसन ने पहली पारी में बरपाया कहर

काइल जैमीसन ने इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. काइल जैमीसन ने एमिलियो गे, जैमी स्मिथ, बेन स्टोक्स, गस एटकिंसन और ओली रॉबिन्सन को आउट किया. यह काइल जैमीसन के टेस्ट करियर का छठा 5 विकेट हॉल और इंग्लैंड के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल रहा. दूसरी पारी में भी काइल जैमीसन ने एक विकेट अपने नाम किया.

लॉर्ड्स में खास सूची में शामिल हुए जैमीसन

काइल जैमीसन लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले केवल तीसरे न्यूजीलैंड गेंदबाज बने. इससे पहले महान ऑलराउंडर रिचर्ड हैडली ने 1983 और 1986 में लॉर्ड्स में यह कारनामा किया था. वहीं, क्रिस केर्न्स ने 1999 में 6/77 के आंकड़े के साथ इस उपलब्धि को दोहराया था.

ओली रॉबिन्सन ने लिया चौथा 5 विकेट हॉल

ओली रॉबिन्सन ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 10.5 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट झटके. उन्होंने 3 मेडन ओवर भी डाले. यह ओली के टेस्ट करियर का चौथा 5 विकेट हॉल रहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ ओली ने पहली बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया.

ओली रॉबिन्सन ने रचा इतिहास

मैच के पहले दिन ओली रॉबिन्सन ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया. ओली रॉबिन्सन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पहले ऐसे गेंदबाज बने, जिन्होंने किसी पारी के अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट लिए. ओली रॉबिन्सन ने अपने शुरुआती स्पेल की तीसरी, पांचवीं और छठी गेंद पर क्रमशः डेवोन कॉन्वे, केन विलियमसन और रचिन रविंद्र को आउट किया था. बाद में मैट हेनरी का विकेट लेकर ओली रॉबिन्सन ने अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया.

नाथन स्मिथ ने मैच में लिए 9 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ ने मैच में कुल 9 विकेट अपने नाम किए. पहली पारी में नाथन स्मिथ ने 38 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 70 रन देकर 6 विकेट झटके. यह नाथन स्मिथ के टेस्ट करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल और इंग्लैंड के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल रहा.

गस एटकिंसन ने खत्म की न्यूजीलैंड की उम्मीदें

गस एटकिंसन ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 11.3 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट लिए. गस एटकिंसन ने टॉम लैथम, विलियम ओरुके, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन और मैट हेनरी को आउट किया. गस एटकिंसन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 138 रन पर सिमट गई. गस एटकिंसन ने पहली पारी में भी 2 विकेट लिए थे और मैच में कुल 7 विकेट अपने नाम किए.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 17 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंग्टन ओवल (2Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.