Sikkim State Lottery Result Update: सिक्किम राज्य डियर एम्पायर संडे साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज शाम 6 बजे होगा घोषित, ऐसे देखें विजेताओं की सूची लाइव

Sikkim State Lottery Result Update: सिक्किम राज्य लॉटरी विभाग द्वारा आज यानी रविवार, 7 जून 2026 को शाम 6 बजे 'डियर एम्पायर संडे' (Dear Empire Sunday) साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम जारी किए जा रहे हैं. इस लकी ड्रा को लेकर देश भर के हजारों प्रतिभागियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. जिन लोगों ने आज के इस ड्रा के लिए टिकट खरीदे हैं, वे आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद ऑनलाइन माध्यम से विजेताओं की सूची और अपने टिकट नंबरों की जांच कर सकते हैं.

यह ड्रा सिक्किम राज्य लॉटरी निदेशालय की देखरेख में गंगटोक में पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जा रहा है. परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक पोर्टल पर देखने के साथ-साथ ड्रा की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी नतीजों को वास्तविक समय (रियल टाइम) में देख सकते हैं.

यहां देखें लाइव

प्रथम पुरस्कार की राशि 50 लाख रुपये

आज आयोजित होने वाले 'डियर एम्पायर संडे' साप्ताहिक ड्रा का मुख्य आकर्षण इसका आकर्षक पुरस्कार ढांचा है. इस लॉटरी के तहत विजेता बनने वाले भाग्यशाली प्रतिभागी को प्रथम पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपये की बंपर राशि दी जाएगी.

बंपर प्रथम पुरस्कार के अलावा, इस ड्रा में द्वितीय, तृतीय और कई सांत्वना (कंसोलेशन) पुरस्कार भी शामिल किए गए हैं. अलग-अलग टिकट सीरीज और नंबर कॉम्बिनेशन के आधार पर कई अन्य श्रेणियों में भी नकद पुरस्कार बांटे जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक प्रतिभागियों को विजेता बनने का अवसर मिलता है.

विजेताओं के लिए जरूरी निर्देश

लॉटरी विभाग ने सभी टिकट धारकों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक रूप से जारी होने वाले सरकारी गजट और परिणाम पत्रक (रिजल्ट शीट) से अपने टिकट नंबरों का सावधानीपूर्वक मिलान करें. इसके साथ ही, पुरस्कार राशि का दावा करने की प्रक्रिया पूरी होने तक अपने मूल (ओरिजिनल) टिकट को पूरी तरह सुरक्षित रखें.

नियमों के अनुसार, विजेताओं को अपनी पुरस्कार राशि का दावा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर विभाग से संपर्क करना होगा. इसके लिए उन्हें अपनी पहचान का सत्यापन (आईडेंटिटी वेरिफिकेशन) करवाना होगा और वैध दस्तावेजों के साथ अपना मूल टिकट जमा करना होगा. छोटे पुरस्कारों का दावा स्थानीय अधिकृत एजेंटों के माध्यम से भी किया जा सकता है.