Tridha Choudhury: त्रिधा चौधरी ने किया बड़ा खुलासा, बताया इस बॉलीवुड स्टार के साथ करना चाहती हैं काम

त्रिधा चौधरी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Tridha Choudhury: अभिनेत्री त्रिधा चौधरी ने खुलासा किया है कि वह बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के साथ काम करने की इच्छा रखती हैं. ‘आश्रम’ फेम अभिनेत्री ने कहा कि वह रणवीर सिंह की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा होगा. IANS से खास बातचीत के दौरान त्रिधा चौधरी से पूछा गया कि अगर उन्हें भविष्य में किसी बड़े ऐतिहासिक या पौराणिक फिल्म में काम करने का मौका मिले तो वह किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगी. Aashram 3 फेम Tridha Choudhury ने ब्लैक बिकनी पहन गिराई बिजली, एक्ट्रेस की हॉटनेस देख आपका धक-धक करने लगेगा दिल (See Video)

इस सवाल का जवाब देते हुए त्रिधा चौधरी ने कहा कि वह लेखक अमीश त्रिपाठी की मशहूर ‘शिवा ट्रिलॉजी’ पर आधारित फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी. उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्हें पता चला कि रणवीर सिंह ने इस ट्रिलॉजी के अधिकार खरीद लिए हैं.

त्रिधा चौधरी ने कहा, “मैं रणवीर सिंह के साथ काम करना पसंद करूंगी क्योंकि मैं भगवान शिव और रणवीर दोनों की बहुत बड़ी फैन हूं. मैंने शिवा ट्रिलॉजी पढ़ी है और ऐसी किसी पौराणिक फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए एक सपना होगा.” अभिनेत्री ने आगे कहा कि उनके लिए ग्लैमर से ज्यादा अहमियत अभिनय और आलोचकों की सराहना की है.

त्रिधा चौधरी ने कहा, “मेरे लिए क्रिटिकल अक्लेम ज्यादा मायने रखता है. चाहे आप कितने भी ग्लैमरस दिखें, अगर आप अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए तो प्रदर्शन फीका पड़ जाता है.” वर्कफ्रंट की बात करें तो त्रिधा चौधरी हाल ही में संजय दत्त स्टारर फिल्म “आखरी सवाल” में नजर आई थीं. इस फिल्म को लेकर त्रिधा चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसमें एक मजबूत सामाजिक संदेश भी छिपा है.

त्रिधा चौधरी ने कहा, “इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर लोग बात करने से बचते हैं. मेरा काम अपने किरदार को ईमानदारी से निभाना था और मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की है.” त्रिधा चौधरी ने यह भी माना कि फिल्म को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है. कुछ दर्शकों ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि यह कुछ संगठनों की छवि सुधारने की कोशिश करती है. इस पर त्रिधा चौधरी ने कहा, “जब भी किसी विचारधारा, संगठन या विश्वास प्रणाली पर फिल्म बनती है तो लोगों की राय बंटी हुई होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है.”