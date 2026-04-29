आमिर खान का बड़ा खुलासा: गौरी स्प्रैट के साथ महसूस करते हैं 'मुकम्मल', पिछली शादियों की विफलता पर तोड़ी चुप्पी

आमिर खान, गौरी स्प्रैट (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 29 अप्रैल: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' (Mr. Perfectionist) आमिर खान (Amir Khan) इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. एक हालिया इंटरव्यू में 61 वर्षीय अभिनेता ने अपने रिश्तों और जीवन के अनुभवों पर खुलकर चर्चा की. आमिर ने स्वीकार किया कि उनकी पिछली दो शादियाँ—रीना दत्ता (Reena Dutta) और किरण राव (Kiran Rao) के साथ—गहरे संबंधों के बावजूद लंबे समय तक नहीं टिक सकीं. साथ ही, उन्होंने अपनी मौजूदा पार्टनर गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब उनके जीवन में स्थिरता और शांति आई है. यह भी पढ़ें: Ashneer Grover Biopic: अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक में 61 साल के आमिर खान की पत्नी बनेंगी 39 वर्षीय श्रद्धा कपूर? जानें फिल्म से जुड़ी बातें

गौरी स्प्रैट के साथ 'मुकम्मल' महसूस करते हैं आमिर

आमिर खान ने पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर आधिकारिक तौर पर गौरी स्प्रैट को दुनिया से मिलवाया था. नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी मुलाकात गौरी से हुई. वह अद्भुत हैं और उनके साथ मैं शांति महसूस करता हूँ.' अपने भावनात्मक बदलाव का जिक्र करते हुए आमिर ने भावुक होकर कहा, 'मुझे लगता है अब मैं जाकर मुकम्मल हुआ हूँ.' उन्होंने इस रिश्ते को अपने जीवन के लिए एक वरदान बताया.

पुरानी गलतियों और करियर की 'लत' पर आत्मचिंतन

इंटरव्यू के दौरान आमिर अपनी कमियों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटे. उन्होंने कहा कि हर इंसान से गलती होती है और वह भी कोई अपवाद नहीं हैं. रीना दत्ता (1986–2002) और किरण राव (2005–2021) के साथ अपने रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने माना कि उनका अत्यधिक काम के प्रति समर्पण उनके परिवार पर भारी पड़ा.

आमिर ने कहा, 'तीन दशकों तक मैं फिल्म निर्माण का 'आदी' रहा और अपने प्रियजनों को पर्याप्त समय नहीं दिया. यह एक ऐसी गलती है जिसे अब मैंने सुधारना शुरू कर दिया है.' उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौर को अपने जीवन का 'टर्निंग पॉइंट' बताया, जिसने उन्हें अपने बच्चों—जुनेद और ईरा—और परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर दिया. यह भी पढ़ें: Aamir Khan का पहली पत्नी को लेकर छलका दर्द, कहा- Reena Dutta से अलग होने के बाद तन्हाई में लगी शराब की लत, रोज पीते थे एक बोतल

पारिवारिक सामंजस्य और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

हाल ही में आमिर खान को अपनी प्रोडक्शन फिल्म 'एक दिन' की स्क्रीनिंग पर देखा गया, जिसमें उनके बेटे जुनेद खान और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में हैं. इस मौके पर आमिर और गौरी स्प्रैट के साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे, जो उनके बीच के सुखद पारिवारिक तालमेल को दर्शाता है.

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो, 'सितारे जमीन पर' के साथ पर्दे पर वापसी करने के बाद आमिर वर्तमान में कई प्रोडक्शन वेंचर्स में व्यस्त हैं, जो 2026 में रिलीज होने के लिए तैयार हैं.