PM Modi in Italy: पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डिनर के बाद ऐतिहासिक कोलोसियम का किया दौरा, तस्वीरें आई सामने

(Photo Credis Twtttiter)

PM Modi in Italy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के आधिकारिक राजनयिक दौरे के अंतिम चरण में बुधवार को इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं. वहां पहुंचने के तुरंत बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के लिए एक विशेष डिनर (रात्रिभोज) की मेजबानी की. दोनों देशों के बीच होने वाली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता से ठीक पहले हुई इस अनौपचारिक मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. विशेष रूप से दोनों नेताओं द्वारा रोम के ऐतिहासिक स्मारक 'कोलोसियम' (Colosseum) के दौरे के वीडियो को नेटिजंस खूब पसंद कर रहे हैं.

PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें

पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने और उसके बाद ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करने का अवसर मिला. हमने कई विषयों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए. आज होने वाली औपचारिक वार्ता का इंतजार है, जहां हम भारत-इटली दोस्ती को और मजबूत करने पर चर्चा जारी रखेंगे."

पीएम मोदी का पोस्ट

Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026

भारतीय प्रवासियों ने किया भव्य स्वागत

रोम पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने होटल में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की और उनके सम्मान में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा. पीएम मोदी ने एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया, जो उनका एक स्केच लेकर आया था.

प्रधानमंत्री से मिलने वालों में 'सनातन धर्म संघ' की स्वामिनी शुद्धानंद गिरि भी शामिल थीं. उन्होंने एएनआई (ANI) से बात करते हुए कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मुझे साल 2021 के बाद दूसरी बार पीएम मोदी से मिलने का अवसर मिला है. वह हमारे मिशन को लगातार प्रोत्साहित करते रहे हैं. इसके साथ ही इटली की संसद द्वारा यहां 'सनातन धर्म संघ' को एक आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दे दी गई है."

इन रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होगी द्विपक्षीय वार्ता

दोनों प्रधानमंत्रियों की आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कनेक्टिविटी पहलों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

इस बैठक के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण विषय 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (IMEC) है, जो मध्य पूर्व के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना है. इसके साथ ही दोनों पक्ष 'संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029' (Joint Strategic Action Plan 2025-2029) की समीक्षा भी करेंगे.

'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में बदल रहे हैं संबंध

राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' (Special Strategic Partnership) के स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र भी जारी किया जा सकता है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जो वर्ष 2025 में लगभग 16.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. इसके अलावा अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच भारत में इटली का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 3.66 अरब डॉलर रहा है.

पांच देशों के राजनयिक दौरे का आखिरी पड़ाव

रोम पीएम मोदी के इस मौजूदा राजनयिक दौरे का आखिरी पड़ाव है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यहां पहुंचने से पहले पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे (जहां उन्होंने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया) की यात्रा पूरी कर चुके हैं. इटली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से भी मुलाकात करेंगे और रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के मुख्यालय का भी दौरा करेंगे.