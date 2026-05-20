Pune Lift Accident: सिंहगढ़ रोड की इमारत में बड़ा हादसा, लिफ्ट में फंसने से 7 वर्षीय मासूम की मौत (Watch Video)

पुणे लिफ्ट हादसा (Photo Credits: File Image)

पुणे, 20 मई: महाराष्ट्र के पुणे शहर के सिंहगढ़ रोड इलाके से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. निंबज नगर स्थित रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में 18 मई को लिफ्ट में फंसने से सात वर्षीय एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक बच्चे की पहचान शिवंश धूत के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

बच्चे के पिता शैलेश धूत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शिवंश शाम को अपार्टमेंट से बाहर खेलने के लिए निकला था. कुछ देर बाद जब उसकी बहन अकेले घर लौटी, तो उसने माता-पिता को बताया कि शिवंश खेल के मैदान में पहुंचा ही नहीं है. यह सुनकर परिवार वालों को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी. यह भी पढ़ें: Pune Lift Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसने से 7 साल के मासूम की मौत, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

लिफ्ट के केबिन और दीवार के बीच फंसा मिला बच्चा

तलाश के दौरान, शिवंश की मां का ध्यान इमारत की लिफ्ट पर गया, जो बीच में ही फंसी (स्टक) हुई थी. जब उन्होंने अंदर झांककर देखा, तो शिवंश वहां अचेत अवस्था में पड़ा था. घबराए परिजनों ने आनन-फानन में लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा. उन्होंने देखा कि बच्चा लिफ्ट केबिन और निचले रास्ते की दीवार के बीच बुरी तरह से फंसा हुआ था और कोई हलचल नहीं कर रहा था.

फायर ब्रिगेड और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय आपातकालीन सेवाएं, फायर ब्रिगेड और सिंहगढ़ रोड पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दुर्भाग्यवश, काफी प्रयासों के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका. पिता शैलेश धूत ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को कभी भी लिफ्ट के अंदर या उसके आसपास खेलने की आदत नहीं थी, जिससे यह हादसा और भी रहस्यमय लग रहा है. यह भी पढ़ें: Pune Shocker: पुणे के वाकड में मौत को छूकर निकली लोहे की रॉड, कैब का शीशा चीरते हुए अंदर घुसी, टला बड़ा हादसा, कोई हताहत नहीं; देखें VIDEO

यांत्रिक खराबी की जांच में जुटी पुलिस

सिंहगढ़ रोड पुलिस ने इस घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर आकस्मिक मौत (Accidental Death) का मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी है कि घटनाओं का सटीक क्रम क्या था. जांच में मुख्य रूप से यह देखा जा रहा है कि क्या लिफ्ट में कोई यांत्रिक खराबी (Mechanical Malfunction) थी और एक नाबालिग बच्चा लिफ्ट शाफ्ट मैकेनिज्म में इतनी बुरी तरह कैसे फंस गया.