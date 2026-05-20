Madhya Pradesh: ग्वालियर में 21 साल की नवविवाहिता ने की आत्महत्या, मायके वालों ने लगाया कार के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

ग्वालियर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 21 साल की एक नवविवाहिता (Newlywed) ने अपने ससुराल में कथित तौर पर आत्महत्या (Suicide) कर ली. मृतका की पहचान पलक रजक के रूप में हुई है, जिसकी शादी को महज एक साल ही हुआ था. घटना 12 मई की बताई जा रही है. पलक की मौत के बाद उसके मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: MP Dowry Death: ट्विशा शर्मा मामले में न्याय के लिए भोपाल की सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, बाइक रैली निकाल कर की CBI जांच की मांग

अस्पताल में मृत घोषित, पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा कारण

ग्वालियर नगर पुलिस अधीक्षक (SP) अतुल कुमार सोनी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी. परिजनों ने पलक को पहले स्थानीय मुरार अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मायके वालों के आग्रह पर बिरला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, बिरला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा लिया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

कार की मांग और प्रताड़ना के आरोप

पलक के पिता मोहर सिंह ने ससुराल वालों पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि 14 अप्रैल 2025 को पलक की शादी हुई थी.शादी के तीन-चार महीने बाद से ही ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था. उनका आरोप है कि पलक के ससुर, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, और अन्य ससुराल वाले लगातार कार की मांग कर रहे थे.

पिता का कहना है कि उन्होंने कई बार ससुराल वालों को समझाने और बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर पलक के साथ शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार (Abuse) जारी रहा.

स्त्रीधन भी रोका, पुलिस कर रही कानूनी कार्रवाई की तैयारी

पुलिस जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि मृतका के परिवार के बयानों में दहेज की मांग को लेकर चल रहे तनाव का स्पष्ट रूप से जिक्र है. यह भी सामने आया है कि ससुराल वालों ने पलक का 'स्त्रीधन' (दुल्हन को दिए जाने वाले पारंपरिक उपहार और गहने) भी अपने पास रख लिया था.

एसपी सोनी ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत प्रारंभिक जांच चल रही है. क्राइम सीन (घटनास्थल) के साक्ष्य, मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट और सभी आधिकारिक बयानों के पूरी तरह से विश्लेषण के बाद, ससुराल वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया जाएगा.

दहेज हत्या के बढ़ते मामलों से चिंता

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य प्रदेश में दहेज से जुड़े अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हाल ही में राज्य में इसी तरह की कुछ अन्य दुखद घटनाएं भी हुई हैं. इनमें नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय त्विषा शर्मा का बहुचर्चित मामला भी शामिल है, जिनकी भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. त्विषा मामले में ससुराल वालों की जांच के लिए पुलिस को एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करना पड़ा था.