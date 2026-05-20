PM Modi Italy Visit 2026: भारत-इटली 'विशेष रणनीतिक साझेदारी', पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में लगाया पौधा; संबंधों को दी नई ऊंचाई (Watch Video)

पीएम मोदी, जॉर्जिया मेलोनी (Photo Credits: X)

PM Modi Italy Visit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के पांच देशों के राजनयिक दौरे के अंतिम चरण में आज रोम से एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक तस्वीर सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) ने आज रोम (Rome) में संयुक्त रूप से एक पौधा लगाया. यह आयोजन दोनों देशों के बीच गहराते और दीर्घकालिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया, जिसके साथ ही भारत और इटली ने आधिकारिक तौर पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष रणनीतिक साझेदारी" (Special Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत (Elevate) कर दिया है. यह भी पढ़ें: 'परिश्रम ही सफलता की कुंजी है': इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हिंदी मुहावरे से किया पीएम मोदी का स्वागत, वीडियो वायरल

एक्शन प्लान 2025-2029 की समीक्षा और मुख्य रणनीतिक क्षेत्र

ऐतिहासिक विला डोरिया पामफिली (Villa Doria Pamphili) में पौधा लगाने के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद, दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की व्यापक वार्ता शुरू की. इस बैठक में मुख्य रूप से 'भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029' की समीक्षा की गई. यह व्यापक खाका (Blueprint) आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जिसके तहत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

रक्षा (Defense) और उन्नत सैन्य तकनीकी सहयोग.

स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) और वैश्विक हरित पहल.

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Tech) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI).

समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा.

इटली यात्रा के दौरान पीएम मोदी और जियोर्जिया मेलोनी ने रोम में पौधारोपण किया

VIDEO | Rome: Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) and Italian Prime Minister Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) participate in a tree plantation ceremony. (Source: Third Party)#Rome pic.twitter.com/MvKfJgwb8r — Press Trust of India (@PTI_News) May 20, 2026

'इंडो-मेडिटेरेनियन' कॉरिडोर और साझा आर्थिक विजन

इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं का एक संयुक्त लेख (Op-ed) भी प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक "ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इंडो-मेडिटेरेनियन" (Indo-Mediterranean) था. इसमें पीएम मोदी और मेलोनी ने हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ने वाले एक नए आर्थिक गलियारे की परिकल्पना को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) पहल के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया. यह भी पढ़ें: 'पीएम मोदी इटली में Meloni के साथ Melody खाने में व्यस्त हैं': राहुल गांधी का NEET रद्दीकरण, महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार

2029 तक €20 बिलियन का व्यापार लक्ष्य

इस शिखर सम्मेलन में आर्थिक और व्यापारिक संबंध मुख्य स्तंभ बनकर उभरे. साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 16.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसे अब और रफ्तार देते हुए दोनों नेताओं ने साल 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो (€20 Billion) तक ले जाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. इसके साथ ही, तकनीकी बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के आपसी निवेश में हुई बढ़ोतरी की भी सराहना की गई.

राष्ट्रपति मत्ता्रेला से मुलाकात और दौरे का समापन

राजनयिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्ता्रेला (Sergio Mattarella) से भी मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया. इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद, प्रधानमंत्री मोदी आज देर रात नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इसके साथ ही उनकी यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की पांच देशों की व्यापक अंतरराष्ट्रीय यात्रा का समापन हो जाएगा.