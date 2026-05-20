'पीएम मोदी इटली में Meloni के साथ Melody खाने में व्यस्त हैं': राहुल गांधी का NEET रद्दीकरण, महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 20 मई: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केंद्र सरकार (Central Government) पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने सरकार पर देश की गंभीर घरेलू चुनौतियों, खासकर छात्रों की समस्याओं और महंगाई की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि छात्रों में बढ़ती निराशा, परीक्षा में अनियमितताएं और आसमान छूती महंगाई देश की वर्तमान स्थिति की वास्तविक तस्वीर हैं. यह भी पढ़ें: ‘Internet-Breaking Moment’: पीएम मोदी द्वारा जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी भेंट करने पर पारले के वीपी की प्रतिक्रिया

'मेलोडी' वीडियो पर राहुल गांधी का तंज

कांग्रेस नेता की यह तीखी टिप्पणी इटली से वायरल हुए उस सोशल मीडिया वीडियो के बाद आई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को "मेलोडी" (Melody) कैंडी का एक पैकेट उपहार में देते नजर आ रहे हैं. यह इंटरनेट पर लोकप्रिय "मेलोडी" (Melodi) हैशटैग का एक कूटनीतिक और मजाकिया संदर्भ था.

इस घटना को 'नाटकबाजी' करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार देश की जनता की आर्थिक कठिनाइयों से पूरी तरह कटी हुई है. एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, "देश के युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, NEET का पेपर रद्द हो गया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की किल्लत है और महंगाई लगातार बढ़ रही है. फिर भी, भारत के पीएम इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ 'मेलोडी' खाने में व्यस्त हैं. देश की असली स्थिति यही है."

राहुल गांधी ने NEET संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर PM मोदी पर साधा निशाना

#WATCH | Amethi, UP: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The youth are falling into depression, NEET paper has been cancelled, petrol prices are rising, gas supplies are scarce, and inflation continues to soar; yet, the PM of India is busy eating 'melody' with the PM of Italy,… pic.twitter.com/RH0nYVoscp — ANI (@ANI) May 20, 2026

'देश पर मंडरा रहा है आर्थिक तूफान'

विपक्ष के नेता ने दावा किया कि देश के ऊपर एक "आर्थिक तूफान" मंडरा रहा है. उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी, किसान और युवा पेशेवर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पिछले कई महीनों में कमजोर और गरीब नागरिकों के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा स्थापित करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

NEET-UG विवाद और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

यह राजनीतिक बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है जब भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा, को लेकर भारी राष्ट्रीय आक्रोश है. पेपर लीक और संस्थागत अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद हाल ही में NEET-UG परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है.

पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जवाबदेही की मांग की है. राहुल गांधी ने दोहराया कि बार-बार परीक्षाओं का रद्द होना लाखों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य के करियर को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है. यह भी पढ़ें: Melody Moment: पीएम मोदी ने इटली दौरे पर जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की 'मेलोडी' चॉकलेट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

विदेश यात्राओं और नीतियों पर सवाल

अपने संबोधन में, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री की उन हालिया सार्वजनिक अपीलों की भी आलोचना की जिसमें आर्थिक दबावों को प्रबंधित करने के लिए नागरिकों को ईंधन की खपत कम करने और विदेश यात्राओं में कटौती करने की सलाह दी गई थी. राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों में विसंगति का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के खुद कई देशों के अंतरराष्ट्रीय दौरे पर सवाल उठाए.

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज कर दिया है. भाजपा ने राहुल गांधी पर संवेदनशील शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है, साथ ही परीक्षा में कदाचार के खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही जांच का बचाव किया है.