Mumbai Weather Update: 22 मई से प्री-मानसून बारिश के आसार, 5 जून के आसपास मानसून दे सकता है दस्तक

22 मई से प्री-मानसून बारिश के आसार (Photo Credits: File Image)

Mumbai Weather Update: मुंबई (Mumbai) और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी (Scorching Heat) और उमस से राहत मिल सकती है. मौसम अधिकारियों और स्थानीय पूर्वानुमानों के अनुसार, दक्षिण कोंकण (South Konkan) में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही हैं, जिसके चलते शुक्रवार, 22 मई से मुंबई में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) बारिश शुरू होने की संभावना है.

स्थानीय मौसम पूर्वानुमानकर्ता ऋषिकेश आग्रे ने 'एक्स' (X) पर जानकारी देते हुए कहा, "आखिरकार मुंबई में बारिश का समय आ गया है. पिछले 48-72 घंटों से दक्षिण कोंकण में प्री-मानसून बारिश हो रही है और इस सप्ताहांत तक इसके उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही शुक्रवार से मुंबई और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है. अपने साथ छाता जरूर रखें!" यह भी पढ़ें: Heatwave Alert in Maharashtra: महाराष्ट्र समेत उत्तर और मध्य भारत में भीषण लू का अलर्ट, विदर्भ में 47°C के पार जा सकता है तापमान

5 जून के आसपास मानसून की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और यह अपनी आधिकारिक तारीख से पहले मुंबई पहुंच सकता है.

आईएमडी मुंबई के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा, "26 मई के आसपास केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है. यदि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ता है, तो यह 2 जून के आसपास महाराष्ट्र में और 5 जून के आसपास मुंबई में पहुंच जाएगा." आमतौर पर मौसम प्रणाली को केरल से महाराष्ट्र पहुंचने में लगभग सात दिन लगते हैं.

मुंबई में 22 मई से बारिश की संभावना

Finally. The time has come for #MumbaiRains! Pre-monsoon rains have already arrived over South Konkan since last 48-72 hours and are likely to shift north by this weekend. As this happens, Mumbai & surrounding areas are also likely to get rains starting this Friday. Carry… pic.twitter.com/FSvSdikyMv — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) May 19, 2026

मुंबई के लिए मानसून की टाइमलाइन:

आधिकारिक तारीख: 11 जून

इस वर्ष संभावित आगमन: 5 या 6 जून के आसपास

पिछले साल मानसून का आगमन: 26 मई (अब तक का सबसे जल्दी दर्ज किया गया आगमन)

गर्मी और उमस से मिलेगी बड़ी राहत

इस सप्ताह के अंत तक नमी युक्त पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने से मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. बिक्रम सिंह ने बताया, 'मौसम की स्थिति प्री-मानसून बारिश के अनुकूल है. पश्चिमी हवाओं के कारण हवा में नमी अधिक है. अधिकतम तापमान 34-35°C के आसपास रहेगा और उमस बनी रहेगी, लेकिन हीटवेव (लू) की कोई स्थिति नहीं होगी.'

पिछले कई हफ्तों से मुंबई उच्च आर्द्रता (Humidity) और रात के बढ़ते तापमान के कारण असहज स्थिति का सामना कर रहा है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) के अनुसार, अगले 48 घंटों तक मुंबई और इसके उपनगरों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान 27°C से 34°C के बीच रह सकता है. मंगलवार, 19 मई की शाम को मुंबई का तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity) 66 प्रतिशत के करीब थी. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 20: भीषण गर्मी के बीच देश में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों का वेदर अपडेट

महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में हीटवेव और बारिश का अलर्ट

जहां मुंबई में शुरुआत में हल्की प्री-मानसून बारिश होने की उम्मीद है, वहीं महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम पहले से ही अस्थिर बना हुआ है. आईएमडी ने दक्षिण कोंकण-गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान जताया है. विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ आंधी आ सकती है.

दूसरी ओर, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भीषण लू (Heatwave) का प्रकोप जारी है. राज्य में सबसे अधिक तापमान अमरावती में 46.8°C दर्ज किया गया, इसके बाद वर्धा में 46.5°C रहा. नागपुर, अकोला और यवतमाल सहित कई जिलों में तापमान 45°C को पार कर गया है। शुष्क हवाओं और साफ आसमान के कारण विदर्भ के कई जिलों में हीटवेव को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी रखा गया है.