Weather Forecast Today, May 20: भीषण गर्मी के बीच देश में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों का वेदर अपडेट

Weather Forecast Today, May 20: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देशव्यापी पूर्वानुमान के अनुसार, आज यानी 20 मई को उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण लू (हीटवेव) का प्रकोप जारी रहेगा. राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सूरज के तीखे तेवरों के कारण पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. वहीं दूसरी ओर, दक्षिण भारतीय शहरों में मानसून के आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियों के चलते बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. तटीय महानगर मुंबई में अत्यधिक उमस के कारण लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

दिल्ली-NCR में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है. वहीं दिल्ली के रिज क्षेत्र में पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 18: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य कई राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक शुष्क और गर्म हवाएं (लू) परेशान करेंगी. इसके साथ ही रात के समय भी तापमान में गिरावट न होने से 'वार्म नाइट' (गर्म रात) जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को चौबीसों घंटे गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को बिना वजह बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

मुंबई: पारा सामान्य, लेकिन उमस बढ़ाएगी परेशानी

मुंबई और उसके आसपास के तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि, हवा में नमी (ह्यूमिडिटी) का स्तर 80 प्रतिशत से अधिक होने के कारण वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा गर्मी महसूस होगी. मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबईकरों को फिलहाल भीषण लू से राहत रहेगी, लेकिन चिपचिपी और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा.

दक्षिण भारत: चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में बारिश के आसार

दक्षिण-पश्चिम मानसून के केरल तट पर 26 मई तक पहुंचने की संभावना के बीच दक्षिण भारत के राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं.

बेंगलुरु: कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शहर के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी.

चेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि, दिन के समय मौसम काफी हद तक साफ और गर्म रहेगा, लेकिन शाम होते-होते बादलों की आवाजाही से राहत मिल सकती है.

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने यहां भी गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है.

कोलकाता और शिमला: स्थिर रहेगा मौसम