Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में बदलेगा मौसम, दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश की संभावना; जानें मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा वेदर

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Weather Forecast Today, May 3, 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 3 मई 2026 के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की चेतावनी जारी की है. उत्तर भारत में जहाँ पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से मौसम बदलने की संभावना है, वहीं मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में गर्मी का सितम जारी रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में आज धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

दिल्ली-NCR: धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) के लिए मौसम विभाग ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय 30 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है. यहाँ अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 2, 2026: उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार; जानें दिल्ली-मुंबई का आज का मौसम

मुंबई और महाराष्ट्र: उमस के बीच हल्की बूंदाबांदी

मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन आर्द्रता (Humidity) अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी. शहर के कुछ हिस्सों में प्री-मानसून की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के आसपास रहेगा. वहीं, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लू (Heatwave) का असर बना रह सकता है.

बेंगलुरु और दक्षिण भारत: राहत की उम्मीद

बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी से आज राहत मिल सकती है. शहर में दोपहर के बाद गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हैदराबाद और चेन्नई में भी मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा, हालांकि शाम के समय छिटपुट बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. तमिलनाडु के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

कोलकाता और पूर्वी भारत: गर्म और नम मौसम

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के कारण मौसम काफी उमस भरा रहेगा. देर शाम तक गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इसके साथ ही असम और मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

शिमला और पहाड़ी क्षेत्र: सुहावना रहेगा मौसम

मैदानी इलाकों में गर्मी के बीच शिमला और अन्य पहाड़ी राज्यों में मौसम ठंडा बना रहेगा. शिमला में हल्की बारिश की संभावना है और तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी गई है.

प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (अधिकतम/न्यूनतम):

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान मौसम का हाल दिल्ली 37°C 26°C आंधी और बारिश मुंबई 35°C 28°C उमस और बादल बेंगलुरु 34°C 24°C मध्यम बारिश कोलकाता 38°C 29°C उमस और छींटे शिमला 18°C 12°C हल्की बारिश

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर में आंधी के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें.