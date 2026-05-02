Weather Forecast Today, May 2, 2026: उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार; जानें दिल्ली-मुंबई का आज का मौसम

Weather Forecast Today, May 2, 2026: भारत में आज मौसम का मिजाज मिला-जुला रहने वाला है. जहां उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) की चपेट में हैं, वहीं दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में तापमान 40°C के करीब पहुंचने के साथ-साथ धूल भरी आंधियों का भी अंदेशा है.

उत्तर भारत: दिल्ली और शिमला का हाल

दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आज सुबह से ही तेज धूप और गर्मी का असर देखा जा रहा है. हालांकि, शाम तक आसमान में बादल छाने और छिटपुट बारिश या ओलावृष्टि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 1, 2026: दिल्ली में लू का प्रकोप, तो दक्षिण भारत में बारिश के आसार; जानें मुंबई-बेंगलुरु समेत अन्य शहरों के मौसम का हाल

वहीं, पहाड़ों की बात करें तो शिमला में मौसम खुशनुमा बना हुआ है. मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से दूर शिमला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान काफी कम रहेगा, जिससे पर्यटकों को राहत मिलेगी.

मुंबई और तटीय इलाके: उमस का असर

मुंबई में आज मौसम काफी उमस भरा रहने की संभावना है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन भारी उमस के कारण लोगों को पसीने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा. चेन्नई में भी स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी, जहां तटीय नमी के कारण दिन भर गर्मी और चिपचिपाहट बनी रहेगी.

बेंगलुरु और हैदराबाद: शाम की राहत

बेंगलुरु में मौसम अन्य बड़े शहरों की तुलना में थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है. यहां शाम के समय हल्की बारिश (Evening Showers) होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी. इसके विपरीत, हैदराबाद में शुष्क गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और दिन के समय लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ेगा.

कोलकाता: गरज के साथ बारिश की संभावना

पूर्वी भारत के प्रमुख शहर कोलकाता में आज गरज के साथ छींटे पड़ने और रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है. यह बारिश बढ़ते तापमान पर लगाम लगाने में मददगार साबित होगी और शहरवासियों को भीषण गर्मी से कुछ समय के लिए निजात दिलाएगी.

शहरवार तापमान और पूर्वानुमान की संक्षिप्त तालिका

शहर संभावित स्थिति अनुमानित तापमान (अधिकतम) दिल्ली गर्मी और संभावित शाम की बारिश 40°C मुंबई उमस और हल्की बूंदाबांदी 34°C कोलकाता गरज के साथ बारिश 35°C बेंगलुरु खुशनुमा और शाम की बौछारें 32°C शिमला ठंडा और आंशिक बादल 22°C

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि उत्तर भारत में हीटवेव की स्थिति को देखते हुए दोपहर के समय घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. स्थानीय प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में अचानक होने वाली बारिश और धूल भरी आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है.