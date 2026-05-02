Mobile Phone Siren Test: अचानक मोबाइल पर बजा सायरन अलर्ट, क्या आपके फोन में भी आया संदेश? जानें वजह और किसने भेजा

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Mobile Phone Siren Test: भारत में आज कई स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के फोन पर एक तेज सायरन जैसी आवाज के साथ 'इमरजेंसी अलर्ट' संदेश प्राप्त हुआ. इस अचानक आए नोटिफिकेशन और आवाज ने कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन यह किसी वास्तविक खतरे का संकेत नहीं था. दरअसल, यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ मिलकर किया गया एक तकनीकी परीक्षण (Test) था. इसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा के दौरान नागरिकों को समय रहते सूचित करने की प्रणाली को परखना था.

क्या है यह 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम'?

यह अलर्ट संदेश "सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम" का एक हिस्सा है. इस तकनीक को सरकार द्वारा विशेष रूप से भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को तुरंत चेतावनी देने के लिए तैयार किया जा रहा है. जब यह परीक्षण किया जाता है, तो फोन की स्क्रीन पर एक फ्लैश मैसेज दिखाई देता है और एक अलग तरह की तेज ध्वनि बजती है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये मैसेज पूरी तरह से सुरक्षित हैं और केवल सिस्टम की प्रभावशीलता जांचने के लिए भेजे जा रहे हैं. यह भी पढ़े: Mobile Phone Siren Test on May 2: भारत में मोबाइल आपदा अलर्ट सिस्टम का देशव्यापी परीक्षण, लाखों फोन पर इमरजेंसी सायरन जारी; जानें क्या है यह टेस्ट

परीक्षण के पीछे का मुख्य उद्देश्य

सरकार इस प्रणाली का परीक्षण समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में कर रही है ताकि इसके तकनीकी पहलुओं को सुधारा जा सके. इसके पीछे के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

नेटवर्क की पहुंच जांचना: यह सुनिश्चित करना कि चेतावनी संदेश विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों और सभी प्रकार के हैंडसेट्स पर सही समय पर पहुंच रहा है.

प्रतिक्रिया समय का आकलन: आपातकाल के दौरान संदेश प्रसारित होने में लगने वाले समय की सटीक गणना करना.

जान-माल की सुरक्षा: भविष्य में वास्तविक आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पर्याप्त समय देना ताकि नुकसान को न्यूनतम किया जा सके.

सामान्य SMS से कैसे अलग है यह तकनीक?

यह प्रणाली सामान्य एसएमएस (SMS) से काफी उन्नत और अलग है. सेल ब्रॉडकास्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (Geographic Area) के सभी मोबाइल फोन पर एक साथ संदेश भेज सकता है. इसके लिए मोबाइल नंबरों के डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अलर्ट 4G और 5G नेटवर्क पर काम करता है. यह अलर्ट फोन पर तब भी तेज आवाज करता है जब आपका डिवाइस 'साइलेंट' या 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) मोड पर हो, ताकि उपयोगकर्ता का ध्यान तुरंत इसकी ओर जाए.

सुरक्षा का भरोसा

मोबाइल पर अचानक बजने वाला सायरन शुरुआती तौर पर चिंता पैदा कर सकता है, लेकिन यह नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है. विकसित देशों में पहले से ही इस तरह की प्रणालियां मौजूद हैं जो आपदाओं के समय लाखों लोगों की जान बचाने में कारगर साबित हुई हैं. यदि आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है, तो घबराएं नहीं. यह इस बात का प्रमाण है कि आपातकालीन स्थिति में सरकार आप तक पहुंचने के लिए आधुनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कर रही है.