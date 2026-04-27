Earthquake in Japan: जापान में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, 6.2 तीव्रता से कांपी धरती; दहशत में लोग

Earthquake in Japan

Earthquake in Japan: जापान में सोमवार सुबह भूकंप के शक्तिशाली झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. भूकंप का केंद्र और गहराई का सटीक आकलन किया जा रहा है.

सुनामी का कोई खतरा नहीं

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 5 बजकर 23 मिनट पर आया. झटके महसूस होते ही लोग सुरक्षा के लिए घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने सुनामी (Tsunami) की कोई चेतावनी जारी नहीं की है. समुद्र तटीय इलाकों में स्थिति सामान्य बनी हुई है. यह भी पढ़े: Earthquake In Manipur: मणिपुर के कामजोंग में सुबह तड़के भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता; किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

जापान की अभेद्य भूकंपरोधी तैयारी

जापान दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंप-प्रवण क्षेत्रों (Ring of Fire) में स्थित है. इस नवीनतम घटना ने एक बार फिर जापान की आपदा प्रबंधन प्रणाली की मजबूती को साबित किया है.

सख्त निर्माण नियम: यहाँ की इमारतें विशेष तकनीक से बनाई जाती हैं जो बड़े झटकों को झेलने में सक्षम हैं.

चेतावनी प्रणाली: देश की उन्नत अर्ली वार्निंग सिस्टम ने झटके आने से कुछ सेकंड पहले ही लोगों को सतर्क कर दिया था.

नियमित ड्रिल: नागरिकों को बचपन से ही आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी.

प्रशासन अलर्ट

मुख्य झटके के बाद, अधिकारी किसी भी संभावित 'आफ्टरशॉक' (Aftershocks) के लिए हाई अलर्ट पर हैं. आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने निवासियों को सलाह दी है कि वे अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहें और स्थानीय समाचारों पर नज़र बनाए रखें. प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे और संचार सेवाओं की जांच की जा रही है ताकि किसी भी सूक्ष्म नुकसान का पता लगाया जा सके.

बीते सप्ताह भी आया था भूकंप

यह भूकंप जापानी मौसम एजेंसी की उस गंभीर चेतावनी के एक सप्ताह के भीतर आया है, जिसमें उत्तरी इवाते प्रांत के पास 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद बड़े खतरे की बात कही गई थी. विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि आने वाले समय में 8.0 या उससे अधिक तीव्रता का बड़ा भूकंप आ सकता है. आज की घटना ने उस चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने की जरूरत पर जोर दिया है.