JEECUP 2026 Registration: यूपी पॉलीटैक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 17 मई तक बढ़ी, jeecup.admissions.nic.in पर ऐसे करें आवेदन करें

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JEECUP 2026 Registration: संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (JEECUP) ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटैक्निक) या UPJEE(P) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है. जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया है, वे अब रविवार, 17 मई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल jeecup.admissions.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं. प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस बदलाव से राज्य भर के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिली है.

प्रशासनिक कारणों से आवेदन तिथि में लगातार संशोधन

इस शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2026 में शुरू की गई थी. इसके बाद से छात्रों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड परीक्षाओं व अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के टकराव को कम करने के लिए समय-सीमा में कई बार बदलाव किए गए हैं. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 11 मई किया गया और अब इसे अंतिम रूप से बढ़ाकर 17 मई 2026 कर दिया गया है.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने फॉर्म और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे. अलग-अलग श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार निर्धारित है:

सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 300 रुपये प्रति आवेदन.

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST): 200 रुपये प्रति आवेदन.

परिषद के अधिकारियों ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे तकनीकी समस्याओं या पेमेंट गेटवे में होने वाली देरी से बचने के लिए अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना आवेदन जल्द से जल्द पूरा कर लें.

नई परीक्षा तिथियां और एडमिट कार्ड की उपलब्धता

रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने के साथ ही परिषद ने प्रवेश परीक्षा की नई समय-सारणी को भी अंतिम रूप दे दिया है. यूपीजेईई 2026 की परीक्षाएं सभी निर्धारित समूहों (ग्रुप A, B, C, D, E, F, G, H, I, L और K1 से K8) के लिए 2 जून से 9 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी.

यह पूरी परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्रों के एडमिट कार्ड 25 मई 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे. छात्र अपने एडमिट कार्ड के जरिए आवंटित परीक्षा केंद्र और शिफ्ट के समय की जांच कर सकेंगे.

आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

परिषद ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें. फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. योग्य छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं. होमपेज पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के तहत "Online Application Form for UPJEE(Polytechnic) 2026" लिंक पर क्लिक करें. आवश्यक बुनियादी विवरण दर्ज करके प्रारंभिक पंजीकरण करें, जिससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा. क्रेडेंशियल्स की मदद से पोर्टल पर दोबारा लॉग इन करें और विस्तृत आवेदन फॉर्म भरें. निर्धारित प्रारूप में अपने आवश्यक दस्तावेज और प्रमाणपत्र अपलोड करें. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ (Confirmation Page) का प्रिंटआउट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

परीक्षा का उद्देश्य और शैक्षणिक दायरा

उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पॉलीटैक्निक) राज्य स्तरीय एक प्रमुख प्रवेश परीक्षा है. इसका उपयोग उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी पॉलीटैक्निक संस्थानों में सीटों के आवंटन के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग डिप्लोमा, विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों, फैशन डिजाइनिंग और व्यावसायिक फार्मेसी (डी.फार्मा) जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है.